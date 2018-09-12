В Москве напали на выставку Василия Слонова

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Сегодня, 12 сентября, в галерее «11.12» на территории Центра современного искусства «Винзавод» в Москве неизвестные разгромили и облили краской произведения с выставки красноярского художника Василия Слонова.

Об этом сообщил директор галереи «11.12» Александр Шаров. «Полиция бездействует. Произведения сняли со стены и вынесли из галереи», — написал он.

Речь идет о выставке «Небесный Иерусалим», которая 11 сентября открылась в галерее «11.12». Организаторы называют ее «экспозиционной притчей о нетленных идеалах и профанности исторического выбора».

«Новый проект Василия Слонова — это художественная материализация размышлений автора о судьбах мира в целом, и о кривой судьбе русской цивилизации, в частности», — говорится в аннотации выставки на сайте галереи.

Василий Слонов (р. 1969) живет и работает в Красноярске, участник и призер многих краевых, национальных и международных художественных проектов.















