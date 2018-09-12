В Краснодаре откроются выставка и фестиваль современной фотографии© Центр современного искусства «Типография»
С 15 сентября по 29 октября в Центре современного искусства «Типография» в Краснодаре пройдут выставка и фестиваль «Суперобложка», посвященные современной фотографии и фотокнигам.
Как сообщает Центр современного искусства «Типография», на выставке, подготовленной совместно с Международным фестивалем фотографии PhotoVisa, будут показаны более ста книг, созданных современными актуальными фотографами из разных городов России и Швейцарии.
Выставка объединит пять больших блоков — коллекций отдельных собирателей и важных инициатив, которые поддерживают издательство фотокниг:
- «Фотобукфест», фестиваль, инициированный Центром фотографии имени братьев Люмьер (Москва); «ФотоДепартамент» (Петербург);
- коллекция Анастасии Богомоловой, куратора фотографического музея «Дом Метенкова» (Екатеринбург);
- коллекция Ирины Чмырёвой и Международного фестиваля фотографии PhotoVisa; специальная программа по поддержке издания фотокниг Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция;
- коллекция фотокниг художников Юга России, подготовленная кураторами выставки Еленой Ищенко и Денисом Яковлевым.
Основная цель проекта — поддержка местных фотографов и художников, культурный обмен между различными инициативами, а также популяризация самого формата фотокниги.
Также на «Суперобложке» будет проводиться конкурс на издание фотокниги среди фотографов, живущих в городах Южного федерального округа. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 октября, подробности — здесь.
Проект «Суперобложка» завершится серией лекций, дискуссий и мастер-классов о современной фотографии, в которых примут участие Анастасия Богомолова (художница, фотограф, куратор, Фотографический музей «Дом Метенкова», Екатеринбург), Надежда Шереметова (куратор, фотокритик, директор фонда «ФотоДепартамент», Петербург), Ирина Чмырева (кандидат искусствоведения, арт-директор Международного фестиваля фотографии PhotoVisa, Краснодар) и Константин Еременко (дизайнер, лауреат международных конкурсов книжного дизайна, Москва).
новости
Вчера
18:36В Москве напали на выставку Василия Слонова
17:05В Краснодаре откроются выставка и фестиваль современной фотографии
15:02Немецкие театры привезут в Москву спектакли для детей
14:32Выставка Катрин Ненашевой пройдет в галерее на Солянке
13:11В Москве и Петербурге покажут бразильское кино
12:36МАМТ проведет фестиваль Прокофьева
11:19Предотвращение и профилактику гендерного насилия обсудят в Москве
11 сентября 2018
18:01Александр Безбородов назначен ректором РГГУВсе новости