В Краснодаре откроются выставка и фестиваль современной фотографии

С 15 сентября по 29 октября в Центре современного искусства «Типография» в Краснодаре пройдут выставка и фестиваль «Суперобложка», посвященные современной фотографии и фотокнигам.

Как сообщает Центр современного искусства «Типография», на выставке, подготовленной совместно с Международным фестивалем фотографии PhotoVisa, будут показаны более ста книг, созданных современными актуальными фотографами из разных городов России и Швейцарии.

Выставка объединит пять больших блоков — коллекций отдельных собирателей и важных инициатив, которые поддерживают издательство фотокниг:

«Фотобукфест», фестиваль, инициированный Центром фотографии имени братьев Люмьер (Москва); «ФотоДепартамент» (Петербург);

коллекция Анастасии Богомоловой, куратора фотографического музея «Дом Метенкова» (Екатеринбург);

коллекция Ирины Чмырёвой и Международного фестиваля фотографии PhotoVisa; специальная программа по поддержке издания фотокниг Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция;

коллекция фотокниг художников Юга России, подготовленная кураторами выставки Еленой Ищенко и Денисом Яковлевым.

Основная цель проекта — поддержка местных фотографов и художников, культурный обмен между различными инициативами, а также популяризация самого формата фотокниги.

Также на «Суперобложке» будет проводиться конкурс на издание фотокниги среди фотографов, живущих в городах Южного федерального округа. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 октября, подробности — здесь.

Проект «Суперобложка» завершится серией лекций, дискуссий и мастер-классов о современной фотографии, в которых примут участие Анастасия Богомолова (художница, фотограф, куратор, Фотографический музей «Дом Метенкова», Екатеринбург), Надежда Шереметова (куратор, фотокритик, директор фонда «ФотоДепартамент», Петербург), Ирина Чмырева (кандидат искусствоведения, арт-директор Международного фестиваля фотографии PhotoVisa, Краснодар) и Константин Еременко (дизайнер, лауреат международных конкурсов книжного дизайна, Москва).



