Немецкие театры привезут в Москву спектакли для детей

© Theater Salz+Pfeffer

С 21 по 30 сентября в Москве пройдет ХII Международный фестиваль спектаклей «Гаврош. Немецкий сезон», который представит лучшие детские спектакли из Берлина, Дюссельдорфа, Тюбингена, Эрфурта и Нюрнберга.

В расписании «Гавроша» 40 представлений, его площадками станут «Театриум на Серпуховке», Театр имени Моссовета, Театр имени Евг. Вахтангова и театр «Мост».

Основная программа фестиваля:

«Снежная королева» — Junges Schauspiel / Düsseldorfer Schauspielhaus (Дюссельдорф);

Junges Schauspiel / Düsseldorfer Schauspielhaus (Дюссельдорф); «Оскар и тайна исчезнувших детей» — Theater Salz+Pfeffer (Нюрнберг);

Theater Salz+Pfeffer (Нюрнберг); «Домовые» — театр o.N. (Берлин);

театр o.N. (Берлин); «Карнавал животных» — Thalias Kompagnons & ensembleKONTRASTE (Нюрнберг);

Thalias Kompagnons & ensembleKONTRASTE (Нюрнберг); «Каштанка» — Theater Mummpitz im Kachelbau (Нюрнберг);

Theater Mummpitz im Kachelbau (Нюрнберг); «Конрад, или Ребенок из консервной банки» — Theater an der Parkaue (Берлин);

Theater an der Parkaue (Берлин); «Легенда о мертвом солдате» — «Класс-Центр» (Москва);

«Маленькая история» — театр o.N. (Берлин);

театр o.N. (Берлин); «Механичеcкий балет» — Theater Der Klange (Дюссельдорф);

Theater Der Klange (Дюссельдорф); «О том, как мой папа стал кустом, а я потеряла имя» — Theater Waidspeicher (Эрфурт);

Theater Waidspeicher (Эрфурт); «Платформа» — Theater Strahl Berlin (Берлин) в сотрудничестве с De Dansers (Утрехт);

Theater Strahl Berlin (Берлин) в сотрудничестве с De Dansers (Утрехт); «Под водой — прощальная вечеринка» — Figuren Theater Tübingen (Тюбинген).

Мастер-классы, творческие уроки и литературный квест «Ожившие сказки» вошли в специальную программу «Гавроша».

Фестиваль организован театром «Театриум на Серпуховке» совместно с Гёте-Институтом в Москве при поддержке и участии Департамента культуры города Москвы, Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел Германии и Союза театральных деятелей РФ















