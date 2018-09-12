Немецкие театры привезут в Москву спектакли для детей© Theater Salz+Pfeffer
С 21 по 30 сентября в Москве пройдет ХII Международный фестиваль спектаклей «Гаврош. Немецкий сезон», который представит лучшие детские спектакли из Берлина, Дюссельдорфа, Тюбингена, Эрфурта и Нюрнберга.
В расписании «Гавроша» 40 представлений, его площадками станут «Театриум на Серпуховке», Театр имени Моссовета, Театр имени Евг. Вахтангова и театр «Мост».
Основная программа фестиваля:
- «Снежная королева» — Junges Schauspiel / Düsseldorfer Schauspielhaus (Дюссельдорф);
- «Оскар и тайна исчезнувших детей» — Theater Salz+Pfeffer (Нюрнберг);
- «Домовые» — театр o.N. (Берлин);
- «Карнавал животных» — Thalias Kompagnons & ensembleKONTRASTE (Нюрнберг);
- «Каштанка» — Theater Mummpitz im Kachelbau (Нюрнберг);
- «Конрад, или Ребенок из консервной банки» — Theater an der Parkaue (Берлин);
- «Легенда о мертвом солдате» — «Класс-Центр» (Москва);
- «Маленькая история» — театр o.N. (Берлин);
- «Механичеcкий балет» — Theater Der Klange (Дюссельдорф);
- «О том, как мой папа стал кустом, а я потеряла имя» — Theater Waidspeicher (Эрфурт);
- «Платформа» — Theater Strahl Berlin (Берлин) в сотрудничестве с De Dansers (Утрехт);
- «Под водой — прощальная вечеринка» — Figuren Theater Tübingen (Тюбинген).
Мастер-классы, творческие уроки и литературный квест «Ожившие сказки» вошли в специальную программу «Гавроша».
Фестиваль организован театром «Театриум на Серпуховке» совместно с Гёте-Институтом в Москве при поддержке и участии Департамента культуры города Москвы, Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел Германии и Союза театральных деятелей РФ
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