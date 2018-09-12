 
15:02 12 сентября 2018Новости
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Немецкие театры привезут в Москву спектакли для детей

News_detailed_picture© Theater Salz+Pfeffer

С 21 по 30 сентября в Москве пройдет ХII Международный фестиваль спектаклей «Гаврош. Немецкий сезон», который представит лучшие детские спектакли из Берлина, Дюссельдорфа, Тюбингена, Эрфурта и Нюрнберга.

В расписании «Гавроша» 40 представлений, его площадками станут «Театриум на Серпуховке», Театр имени Моссовета, Театр имени Евг. Вахтангова и театр «Мост».

Основная программа фестиваля:

  • «Снежная королева» Junges Schauspiel / Düsseldorfer Schauspielhaus (Дюссельдорф);
  • «Оскар и тайна исчезнувших детей» Theater Salz+Pfeffer (Нюрнберг);
  • «Домовые» театр o.N. (Берлин);
  • «Карнавал животных» Thalias Kompagnons & ensembleKONTRASTE (Нюрнберг);
  • «Каштанка» Theater Mummpitz im Kachelbau (Нюрнберг);
  • «Конрад, или Ребенок из консервной банки» Theater an der Parkaue (Берлин);
  • «Легенда о мертвом солдате» — «Класс-Центр» (Москва);
  • «Маленькая история» театр o.N. (Берлин);
  • «Механичеcкий балет» Theater Der Klange (Дюссельдорф);
  • «О том, как мой папа стал кустом, а я потеряла имя» Theater Waidspeicher (Эрфурт);
  • «Платформа» Theater Strahl Berlin (Берлин) в сотрудничестве с De Dansers (Утрехт);
  • «Под водой — прощальная вечеринка» Figuren Theater Tübingen (Тюбинген).

Мастер-классы, творческие уроки и литературный квест «Ожившие сказки» вошли в специальную программу «Гавроша».

Фестиваль организован театром «Театриум на Серпуховке» совместно с Гёте-Институтом в Москве при поддержке и участии Департамента культуры города Москвы, Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел Германии и Союза театральных деятелей РФ







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