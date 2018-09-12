В Москве и Петербурге покажут бразильское кино

В Москве и Петербурге покажут бразильское киноКадр из фильма «Вольфрам»© КАРО
С 25 сентября по 7 октября в кинотеатрах Москвы и Петербурга в проекте «КАРО.Арт» будут представлены фильмы 11-го Фестиваля бразильского кино.
Площадками фестиваля станут кинотеатр «КАРО 11 Октябрь» в Москве (25–30 сентября) и «КАРО 11 Охта» в Петербурге (3–7 октября).
«Годы существования Фестиваля бразильского кино в России совпадают с десятилетием бурного развития бразильского кинопроизводства. Из ежегодно снимаемых более 150 полнометражных и сотен документальных картин мы отбираем самые лучшие, получившие широкий мировой резонанс», — говорит куратор и продюсер фестиваля Фернанда Бульоес.
В программе этого года семь новинок бразильского кинопроката разных жанров:
- драма «Маэстро Жоао», реж. Мауро Лима;
- драма «Фильм моей жизни» с участием Венсана Касселя, реж. Селтон Меллу;
- полицейский боевик «Вольфрам», реж. Эйтор Далия;
- комедия «Покуда не забудусь», реж. Тиаго Аракилян;
- комедия «Ты серьезно, мам?», реж. Педро Васконселос;
- комедия «Наверное, история любви», реж. Родриго Бернардо;
- документальный фильм «Бразильский февраль», реж. Марсио Дебеллиан.
Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
Фестиваль организует продюсерская компания Linhas Produções Culturais в партнерстве с Посольством Бразилии в России
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