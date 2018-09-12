В Москве и Петербурге покажут бразильское кино

Кадр из фильма «Вольфрам» © КАРО

С 25 сентября по 7 октября в кинотеатрах Москвы и Петербурга в проекте «КАРО.Арт» будут представлены фильмы 11-го Фестиваля бразильского кино.

Площадками фестиваля станут кинотеатр «КАРО 11 Октябрь» в Москве (25–30 сентября) и «КАРО 11 Охта» в Петербурге (3–7 октября).

«Годы существования Фестиваля бразильского кино в России совпадают с десятилетием бурного развития бразильского кинопроизводства. Из ежегодно снимаемых более 150 полнометражных и сотен документальных картин мы отбираем самые лучшие, получившие широкий мировой резонанс», — говорит куратор и продюсер фестиваля Фернанда Бульоес.

В программе этого года семь новинок бразильского кинопроката разных жанров:

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фестиваль организует продюсерская компания Linhas Produções Culturais в партнерстве с Посольством Бразилии в России



