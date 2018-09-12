МАМТ проведет фестиваль Прокофьева

Сцена из спектакля «Война и мир» © Олег Черноус / Московский академический Музыкальный театр

С 14 сентября по 19 октября в Московском академическом Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) пройдет фестиваль Сергея Прокофьева.

В программе фестиваля, приуроченного к столетию МАМТ, пять спектаклей: три оперы и два балета.

Откроет фестиваль 14, 15 и 16 сентября оперная эпопея «Война и мир» (режиссер Александр Титель, дирижер-постановщик Феликс Коробов), 27 и 28 сентября будет показан балет «Каменный цветок» (балетмейстер-постановщик Юрий Григорович), 29 сентября — опера «Любовь к трем апельсинам» (режиссер Александр Титель, дирижер-постановщик Александр Лазарев).

В октябре МАМТ представит балет «Золушка» (5 и 6 октября, балетмейстер-постановщик Олег Виноградов) и оперу «Обручение в монастыре» (19 октября, режиссеры-постановщики Александр Титель и Людмила Налетова, дирижер-постановщик Александр Лазарев).



















