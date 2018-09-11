Умер Владимир Радунский

© Kirkus Media

В Риме в возрасте 64 лет умер художник, иллюстратор, дизайнер и писатель Владимир Радунский.

Об этом сообщил поэт Лев Рубинштейн.

Владимир Радунский родился в 1954 году на Урале, изучал изобразительное искусство и архитектуру в Москве, в 1982 году уехал из СССР, жил в Нью-Йорке и Риме.

Автор иллюстраций к десяткам книг. Среди произведений детской литературы, оформленных Владимиром Радунским, книги Даниила Хармса, Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Эдварда Лира, Иосифа Бродского, Марка Твена, Мем Фокс и Вуди Гатри. Также художник выпускал книги собственного сочинения, сотрудничал с Крисом Рашкой, Биллом Мартином и Михаилом Барышниковым.

Книги Владимира Радунского переведены и изданы во Франции, Великобритании, Италии, Испании, Нидерландах, Германии, России, Южной Корее и Японии, получили ряд американских и европейских наград, включались в список бестселлеров The New York Times.

В 2017 году Владимир Радунский создал декорации и костюмы к балету «Дон Кихот» в Римской опере. Автор памятника Иосифу Бродскому на кладбище Сан-Микеле в Венеции.

Выставки работ Владимира Радунского проходили во Франции, Италии, Швейцарии, Японии и США. В 2010 году впервые за 28 лет художник вернулся в Россию и представил на книжном фестивале в Центральном доме художника в Москве свою книгу «Пес Хип-хоп» (Hip Hop Dog).



