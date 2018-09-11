Александр Безбородов назначен ректором РГГУ

Приказом министра науки и высшего образования РФ ректором Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) назначен и.о. ректора Александр Безбородов.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 11 сентября, на сайте РГГУ. Приказ датирован 28 августа 2018 года.

Александр Безбородов (р. 1954) окончил Московский государственный историко-архивный институт в 1977 году, с того же года работает в РГГУ (МГИАИ), доктор исторических наук (1998), профессор (1999), специалист по истории России второй половины ХХ — начала XXI веков.

В РГГУ занимает должности первого проректора-проректора по учебной работе, директора Историко-архивного института (ИАИ), заведующего кафедрой истории России новейшего времени ИАИ, члена Ученого совета, председателя диссертационного совета по историческим наукам. Входит в правление Центрального совета российского общества историков-архивистов, редколлегии бюллетеня «Вестник архивиста» и издания «Труды Историко-архивного института РГГУ», член-корреспондент Международной академии информатизации.

Александр Безбородов был назначен исполняющим обязанности ректора в августе 2017 года, после увольнения ректора РГГУ Евгения Ивахненко, который занимал эту должность с весны 2016 года.



