Выставка об остарбайтерах откроется в Центре Гиляровского

С 14 сентября по 14 октября в Центре Гиляровского в Москве пройдет выставка «Postscriptum: Восточные рабочие в Третьем Рейхе», на которой будут представлены фотографии, документы и фрагменты воспоминаний остарбайтеров из архива Международного Мемориала.

Выставка — результат работы московских школьников и студентов, взявшихся описать и оцифровать крупнейший в России архив документов остарбайтеров — советских граждан, угнанных на работу в Германию во время Второй мировой войны.

В Советском Союзе истории около 5 млн людей, работавших на немецких предприятиях и вернувшихся на Родину с клеймом коллаборационистов, тщательно обходились стороной в системе образования и в официальном культе Победы. Пребывание в Третьем Рейхе рассматривалось как пятно в биографии. Нередко даже дети бывших остарбайтеров ничего не знали о жизни родителей во время войны. В конце 1980-х табу на обсуждение этой темы было снято, впервые зашла речь о компенсациях бывшим остарбайтерам со стороны Германии. В поисках справедливости сотни тысяч людей отправили письма с рассказом о своих судьбах в общество «Мемориал».

Из сотен тысяч писем, полученных в 1990–1991 годах, сформировался архив истории принудительного труда. Спустя почти 30 лет группа московских школьников взялась разобрать коробки с более чем 14 000 документов. Почти весь архив был оцифрован, а самые «говорящие» фотографии и документы составили выставку «Postscriptum». Бóльшая часть этих материалов демонстрируется впервые.

На открытии состоятся премьера документального мультфильма режиссера Полины Кампиони и группы практикантов, созданного на основе архива, и презентация сайта оцифрованной коллекции по истории принудительного труда.

Выставка подготовлена Международным Мемориалом при поддержке фонда «Память, ответственность и будущее». Существенную помощь в подготовке выставки оказала премия «Просветитель», жюри которой отметило основанную на свидетельствах из архива «Мемориала» работу «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах» как лучшую научно-популярную книгу года.



