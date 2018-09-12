Предотвращение и профилактику гендерного насилия обсудят в Москве

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20 и 21 сентября Представительство ЕС в России проведет на московских площадках «InLiberty Рассвет» и Impact Hub Moscow конференцию «Гендерное насилие: предотвращение и профилактика».

Участники конференции обсудят, как предотвратить насилие в отношении женщин и девочек, одно из наиболее широко распространенных нарушений прав человека в современном мире, как помочь жертвам насилия, как работать с агрессорами и какие средства борьбы с насилием существуют в России и ЕС.

Конференция откроется 20 сентября в «InLiberty Рассвет» (Столярный пер., дом 3, корпус 1) в 19:00 показом фильма «Girl Rising», рассказывающего личные истории девяти девочек из девяти стран, которым образование помогло справиться с нищетой и жестокими жизненными обстоятельствами.

21 сентября конференцию продолжат в Impact Hub Moscow (Хохловский переулок, 7-9 строение 2, вход №3) воркшопы «Психологическая помощь жертвам гендерного насилия» и «Как работать с агрессорами?».

Инна Айрапетян из ресурсного социально-психологического центра «Синтем» (Чечня, Россия), Надежда Замотаева из Центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры» (Россия), Ория Гаргано из Befree, организации против насилия и дискриминации (Италия), Брижит Бру, директор SOS Femmes 93 (Франция), расскажут о том, как оказать помощь жертвам насилия и о психологической работе с жертвами и их семьями.

На воркшопе «Как работать с агрессорами?» Светлана Анохина из дагестанской организации «Отцы и дочери» (Россия), Андрей Колпаков, М21, Центр консультирования «Альтернатива насилию» (Россия), и Ольга Клаубер, психотерапевт (Швеция), поговорят о работе с мужчинами, коррекционных программах, профилактике гендерного насилия и роли медиа в работе с темами маскулинности и агрессии. Вход на воркшопы только по приглашениям.

В Impact Hub Moscow в 18:00 также состоится дискуссия «Гендерное насилие: предотвращение и профилактика» с Надеждой Замотаевой из Центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры» (Россия), Анной Ривиной, директором Центра по работе с проблемой насилия «Насилию.нет» (Россия), Еленой Триффоновой из Болгарского фонда гендерных исследований (Болгария), и Натальей Ходыревой из Петербургского женского клуба (Россия). Эксперты поговорят о том, кто особенно подвержен гендерному насилию и почему, какие факторы обеспечивают рост насилия в обществе, какую помощь оказывают государство и НКО жертвам насилия.



