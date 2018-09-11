В Туле впервые ставят документальный спектакль

© Музей станка

14 сентября в Музее станка состоится премьера первого тульского документального спектакля «Радиозавод. Голоса».

«Радиозавод. Голоса» — совместный проект Музея станка, на территории творческого индустриального кластера «Октава», и независимой тульской компании «Барабан», резидента Тульского историко-архитектурного музея.

Это документальный променад-спектакль в пространстве музея, основанный на интервью с работниками акустического завода «Октава» разных лет, которые несколько недель собирали участники проекта «Барабан». Тридцать зрителей, путешествуя по музею, смогут погрузиться в истории, исполненные артистами при помощи современных медиатехнологий.

«"Голоса" — первый опыт создания свидетельского спектакля в Туле, посвященного одному из самых известных заводов России, легендарному акустическому заводу "Октава", — сообщают авторы спектакля. — Это реальные истории людей, судьбы которых неразрывно связаны с жизнью завода и страны. Постановка будет показана в Музее станка — в тех самых цехах, где, в свое время, работали герои спектакля, и где сейчас располагается творческий индустриальный кластер "Октава"».

Над спектаклем работают режиссер-постановщик Тульского академического театра драмы и руководитель независимой компании «Барабан» Евгений Маленчев, драматург Юлия Поспелова, саунд-дизайнер Федор Кондращев и автор визуальной составляющей, художник-аниматор Александр Миндрин.

Постановку «Радиозавод. Голоса» планируется включить в постоянную программу Музея станка.



