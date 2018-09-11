Московский дом художника представит ретроспективу Евгения Аблина

Московский дом художника представит ретроспективу Евгения АблинаЕвгений Аблин. Эскиз росписи трансформаторной подстанции в Новых Черемушках. Начало 1960-х© Московский дом художника
С 26 по 29 сентября в исторпических залах Московского дома художника на Кузнецком Мосту пройдет выставка «Архитектурное скерцо: Дворец пионеров и другие монументальные работы Евгения Аблина».
Кураторы выставки — Анна Броновицкая и Ольга Казакова.
В 1962 году Евгений Аблин и его товарищи устроили революцию в советском монументальном искусстве, создав конгениальное оформление новаторской архитектуры московского Дворца пионеров. В 1970-м он, уже без соавторов, сумел ввести в общественное пространство крупномасштабную абстракцию — мозаичный рельеф на торговом центре в Зеленограде. В 1980-м превратил вышку для прыжков в бассейне «Олимпийский» в сказочное голубое дерево.
Один из самых талантливых монументалистов своего времени, Аблин реализовал более двадцати работ в разных городах СССР. В его наследии сохранились сотни листов — эскизов к реализованным и нереализованным работам. Эта графика ярко запечатлела как индивидуальный талант Аблина, так и время своего создания — от середины 1950-х до середины 1980-х годов.
Более ста листов и моделей, сохраненных семьей художника, выставляются впервые.
В дни работы выставки:
- 26 сентября в 19:30 — состоится круглый стол, посвященный монументальному искусству эпохи модернизма;
- 28 сентября в 19:30 — ведущие эксперты, свидетели эпохи Наталия Аникина и Юрий Волчок расскажут о «кухне» создания монументальных произведений в 1960-х — 1980-х годах;
- 29 сентября в 16:00 — артисты «Театра.doc» исполнят в режиме читки пьесу Марины Крапивиной «Без излишеств».
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