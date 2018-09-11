Московский дом художника представит ретроспективу Евгения Аблина

Евгений Аблин. Эскиз росписи трансформаторной подстанции в Новых Черемушках. Начало 1960-х © Московский дом художника

С 26 по 29 сентября в исторпических залах Московского дома художника на Кузнецком Мосту пройдет выставка «Архитектурное скерцо: Дворец пионеров и другие монументальные работы Евгения Аблина».

Кураторы выставки — Анна Броновицкая и Ольга Казакова.

В 1962 году Евгений Аблин и его товарищи устроили революцию в советском монументальном искусстве, создав конгениальное оформление новаторской архитектуры московского Дворца пионеров. В 1970-м он, уже без соавторов, сумел ввести в общественное пространство крупномасштабную абстракцию — мозаичный рельеф на торговом центре в Зеленограде. В 1980-м превратил вышку для прыжков в бассейне «Олимпийский» в сказочное голубое дерево.

Один из самых талантливых монументалистов своего времени, Аблин реализовал более двадцати работ в разных городах СССР. В его наследии сохранились сотни листов — эскизов к реализованным и нереализованным работам. Эта графика ярко запечатлела как индивидуальный талант Аблина, так и время своего создания — от середины 1950-х до середины 1980-х годов.

Более ста листов и моделей, сохраненных семьей художника, выставляются впервые.

В дни работы выставки: