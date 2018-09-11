В Ульяновске пройдет конференция «Regional Music Community»

21 и 22 сентября на Форуме креативных индустрий в Ульяновске состоится первая музыкальная конференция «Regional Music Community. Музыкальная индустрия нестоличного города».

«Главная миссия конференции — стимулирование дальнейшего развития музыкального сообщества в нашем регионе путем привлечения лучших специалистов из музыкальной индустрии России для обмена опытом и идеями между участниками», — сообщают организаторы конференции.

Среди тем конференции оффлайн-продвижение музыки в провинциальном городе, группа как стартап, организация успешной работы концертной площадки, музыкальное образование в России, организация мероприятий и продвижение артистов независимой сцены, как российским музыкантам строить свою международную карьеру, роль лейбла в жизни артиста, методика и практика продюсирования молодых артистов на музыкальном рынке, путь в лайнап крупного фестиваля, организация успешного фестиваля актуальной музыки, независимая музыка в России и США.

Спикеры:

Александр Ионов (Петербург) — продюсер, директор музыкального лейбла Ionoff Music, хозяин петербургского клуба «Ионотека», независимый промоутер и учредитель фестиваля «Ионосфера» в Петербурге;

(Петербург) — продюсер, директор музыкального лейбла Ionoff Music, хозяин петербургского клуба «Ионотека», независимый промоутер и учредитель фестиваля «Ионосфера» в Петербурге; Степан Казарьян (Москва) – исполнительный директор музыкальной конференции и шоукейс-фестиваль Moscow Music Week, владелец агентства Connected, основатель и соорганизатор фестиваля независимой музыки «Боль», соучредитель московского клуба Pluton;

(Москва) – исполнительный директор музыкальной конференции и шоукейс-фестиваль Moscow Music Week, владелец агентства Connected, основатель и соорганизатор фестиваля независимой музыки «Боль», соучредитель московского клуба Pluton; Александр Кушнир (Москва) — журналист, музыкальный продюсер, генеральный директор музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн», автор книг о советской и российской музыке;

(Москва) — журналист, музыкальный продюсер, генеральный директор музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн», автор книг о советской и российской музыке; Денис Бояринов (Москва) — музыкальный журналист, шеф-редактор раздела «Современная музыка» сайта COLTA.RU, куратор фестивалей «Остров 90-х», Sound Up и проекта «Темные Лошадки», эксперт инициативы RUSH;

(Москва) — музыкальный журналист, шеф-редактор раздела «Современная музыка» сайта COLTA.RU, куратор фестивалей «Остров 90-х», Sound Up и проекта «Темные Лошадки», эксперт инициативы RUSH; Иван Жбанов (Екатеринбург) — диджей, создатель лейбла Up!Up!Up!, музыкальный менеджер проектов «Мы», «Свидание», «Марсу нужны любовники», Lurmish, Horja, Сова и др., организатор концертов и музыкальный продюсер.

Площадкой конференции станет клуб Records Music Pub, где в дни ее проведения выступят Ice Cream Men (Швейцария) и Zero People (Петербург).

Для того, чтобы стать участником конференции «Regional Music Community. Музыкальная индустрия нестоличного города», необходимо зарегистрироваться на сайте Форума креативных индустрий.



