Карл Шлёгель. «Ответственность историка»

С 30 марта по 1 апреля в Международном Мемориале прошли Вторые чтения памяти Арсения Рогинского. Они открылись программной лекцией немецкого историка Карла Шлёгеля, который с 1980-х пишет о России в ее прошлом и настоящем. Главные работы Шлёгеля посвящены, в частности, русской эмиграции первой волны и сталинскому террору.

Лекция Шлёгеля носит название, определяющее основную тему чтений. За что отвечает работа историка сегодня? И как она должна измениться в момент, когда историческая память наций стоит и на политическом кону? Как работа ученого должна соотнести себя с «войнами памяти»?

Кольта публикует запись этой лекции.

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