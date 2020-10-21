Общая почва: антивоенное заявление

COLTA.RU публикует антивоенное заявление группы армянских журналистов и активистов, открытое для подписи. Редакция попросила Илью Будрайтскиса написать к нему короткое предуведомление.

«Почти месяц продолжается полномасштабная война между Азербайджаном и Арменией, которую не смогли остановить уже две неудачные попытки перемирия. Обе стороны конфликта используют публичный язык, который не только не способен остановить насилие, но и выступает его прямым средством. Ненависть к соседнему народу в обеих странах давно стала неотъемлемой частью официальной идеологии, пронизывая всю систему образования и публичную сферу. Готовность к войне, в которой историческое право и справедливость всегда отстаивает лишь твоя страна, тогда как другая неизбежно должна проиграть и стать жертвой, и в Армении, и в Азербайджане превратилась в ключевой элемент гражданской идентичности. На этом фоне дипломатическая риторика о невозможности “военного решения” выглядит лишь временной уловкой, предваряющей очередную серию этого бесконечного кровавого конфликта. Подлинно иное, мирное и равноправное решение карабахского вопроса может прийти только изнутри обществ двух враждующих стран. Сегодня такие голоса остаются изолированными и маргинальными, однако, возможно, именно им принадлежит будущее.

Вскоре после начала боевых действий 27 сентября небольшая группа азербайджанских левых опубликовала антивоенную декларацию, а совсем недавно появилось заявление армянских сторонников мира, левых журналистов и социальных активистов».

Читая подобные тексты, в первую очередь необходимо учитывать никчемность их реального влияния — в сравнении даже с наиболее бессильными заявлениями Минской группы ОБСЕ или других международных организаций. А значит, целью подобных текстов является не оказание конкретного измеряемого влияния, а провозглашение направленных на настоящее и будущее принципов, уточнение позиций людей и коллективов, которые оказались бессильны в прошлом и больше не могут отступить от борьбы.

Эта борьба ведется против неравенства, угнетения, военных конфликтов — периодически вспыхивающих в рамках логики национальных государств и империалистических стремлений, против попирающих человеческое достоинство, подавляющих и исключающих авторитарных систем.

Борьба за прекращение текущей войны — дополнившей длинную цепь вооруженных столкновений и погромов — и за исключение угрозы новых войн не является только антивоенной. Это часть антиколониальной, антикапиталистической и антифашистской борьбы. К сожалению, эта борьба выпала на долю нашего поколения вкупе с двумя полномасштабными войнами и смертоносной эпидемией.

Написание такого текста подразумевает в том числе возможность в определенной мере абстрагироваться от актуальных событий и рассматривать реальность шире, в то время как идущая прямо сейчас при участии тысяч людей с обеих сторон бойня не позволяет нам отрешиться от войны.

Эта война началась 27 сентября по приказу политических элит Азербайджана при полном покровительстве и поддержке со стороны Турции. Эта война является предсказуемым продолжением замороженной в 1994-м, но не принесшей мира войны, продолжением длительного процесса тянущихся десятилетиями пустых и тайных переговоров, классовых/экономических интересов элит Азербайджана и Армении, шовинизма, преобладания политической выгоды над человеческими жизнями, изоляции обществ друг от друга, вакуума и выкорчевывания представлений о мирном сосуществовании.

Следует признать, что ни социалисты, ни либералы не смогли ничего противопоставить тому ксенофобному языку, который делал невозможным достижение существенных результатов на переговорах. Горячечный бред Кочаряна о генетической несовместимости армян и азербайджанцев был представлен в качестве неоспоримого факта и многими принят на веру.

Ведущие в регионе наиболее агрессивную политику две бывшие империи, в свою очередь, подготавливали питательную почву для этой войны. Диктаторы, укравшие у народов России и Турции власть, говорят на одном языке, держа в уме датированные разными годами карты павших империй — как ориентир.

Затронула ли производимая десятилетиями продукция пропагандистской машины Никола Пашиняна и возглавляемую им партию «Гражданский договор», которые пришла к власти в 2018 году в результате массового народного движения — «бархатной революции»? Безусловно, да. Ярким примером тому является заявление Пашиняна «Арцах — это Армения, и точка», сделанное в Степанакерте. Мы уверены, что путем предметных и прозрачных переговоров, двусторонних уступок, руководимых императивом восстановления справедливости и утверждения долговременного мира, переговорный процесс мог бы позволить избежать трагедии. Но история не знает сослагательного наклонения и не возвращается в исходную точку, чтобы можно было вновь выбирать между миром и войной.

Война катастрофическим образом меняет людей, их восприятие, разговоры о мире.

В условиях войны образуется новый дискурс, который распространяется и в Азербайджане, и в Армении: мы не оставим войну в наследство будущим поколениям. Так говорят армянские, так говорят азербайджанские добровольцы и призывники. Мифологизированный учебник истории, личные или коллективные несчастье и травма, публикуемые в медиа провокации — всегда со стороны другого — и существующий в измерении национальных государств горизонт событий подталкивают к выбору войны, на путь уничтожения и самоуничтожения.

Мы осознанно выбираем мир.

Политическая ответственность за жертвы и разрушения лежит на выбравшем войну. Все выступающие против войны силы лично и коллективно должны требовать расследования всех военных преступлений и привлечения к ответственности всех виновных. Первым шагом отрицания войны будут очная ставка, признание и принятие ответственности за зверства.

При помощи пропагандистских медиа эти зверства переросли в новый вид варварства. Унижение мертвых и раненых солдат, убийство военнопленных, осквернение трупов отныне не только попутчики войны на поле боя, но и товар для массмедиа. Простые люди, производящие в сиюминутном режиме поставки информации для потребительского общества, обращаются к «народу», «Богу», «друзьям», «родным» и «предкам», у которых якобы унаследовали славную миссию ведения святой войны. Пожалуй, в сравнении с производимыми государственной пропагандой военными мелодрамами и эротизированными изображениями юных солдат растлевающие и порнографические изображения военных преступлений реальны. Как запрещенный наркотик, они распространяются из рук в руки. Для тех, кто в тылу ищет информацию о своих близких, этот наркотик — в государственной или любительской обертке — через приступы тревоги и эйфории становится средством отсрочить апатию. Так нормализуются насилие и массовые убийства, которые вместе с неразорвавшимися минами останутся с нами после войны. Мы не были готовы верить, что эта своеобразная некрофилия так скоро окажется частью повседневных новостных сводок этих стран. Таков новый язык геноцида, который необходимо исключить.

Одним из первых шагов на пути строительства мира после войны (и именно это было упущением новых властей Армении в течение двух прошедших лет) должно стать четкое признание прав обоих народов. Рядом с требованием признания права на самоопределение и безопасность армян Нагорного Карабаха должны быть поставлены права азербайджанского населения, изгнанного в результате войны с прилегающих к Нагорному Карабаху территорий, что наиболее важно принять в Армении и в среде армянской диаспоры. Это тот путь, который позволит говорить также о восстановлении прав армянских и азербайджанских беженцев из Армении, Азербайджана и непосредственно НКАО. Даже в тяжелое военное время мы должны помнить, что маркированные территории на картах являются чьими-то домами, для многих армян и азербайджанцев — потерянными домами.

Разговор о правах беженцев не подразумевает разделения на группы первичной и вторичной важности: вне зависимости от этнической принадлежности, страны проживания и отношения друг к другу эти люди — жертвы национализма и войны — заложники нерешенного конфликта. Сейчас, во время продолжающейся войны, сложно говорить о возможности одновременного восстановления прав беженцев и обеспечения их личной безопасности, но ратующие за мир и справедливость обязаны признать: игнорирование попранных прав продолжает несправедливость и подпитывает взаимную ненависть. Прилегающие к бывшей НКАО захваченные территории использовались как рычаг для получения статуса — как разменная карта на переговорах. Территории в обмен на статус. Лишь в будущем, непрестанно руководствуясь политической целесообразностью, элиты и националистическая интеллигенция предопределили эти территории сначала в качестве залога безопасности (и наиболее сильным аргументом против этой иллюзии является сегодняшняя трагическая реальность), затем — как святую землю, за которую проливалась кровь. Будто люди погибали ради увековечивания войны. Подобная трансформация дискурса — также следствие капиталистического присвоения этих территорий. Какая доля населения этих земель проживает на территории, являющейся частной собственностью, и является обслугой этой частной собственности?! Станут ли квадратные метры, возвращаемые посредством развязанной Азербайджаном войны, домом для людей, изгнанных в ходе первой войны, или новым заповедником при старых владельцах?

Все мы понесли поражение перед капиталом и неоспоримой властью канонизирующих его буржуазных идеологий. Пока земля в собственности капиталиста, кормящиеся из его кошелька идеологи с доверительными интонациями передали обман о владении землей нациям — будь то армяне или азербайджанцы. Земля приобрела национальность, границы и изгороди — так право на собственность было освящено. Мы признаем, что не обладали достаточной смелостью, чтобы поставить это под вопрос. Оставаясь в осажденной крепости национального государства, мы позволили дискредитировать классовую солидарность и дружбу. Но чем выше стены армяно-азербайджанских замков, тем туже держащий нас вместе обруч. Этот конфликт, длящийся десятилетиями, украл у нас все: легитимизировал не подлежащие обжалованию политики эксплуатации, несправедливости и неравенства, извратил наши представления о достоинстве, наши воображение и мечты. Неужели нужно будет опять отступать перед диктатом капиталистической системы, сдавать наше жизнеутверждающее право на существование? Неужели мы снова позволим оставить нас по обе стороны от страданий и разочарования — с ядом вражды и горя в качестве компенсации?

Возможность мирного восстановления прав и необходимая для этого борьба, революция обществ, должны стать миссией всех прогрессивных и антиавторитарных, антикапиталистических, антиколониальных, феминистских и экозащитных групп Армении и Азербайджана. Если иного пути нет, именно эти группы должны осуществить завещанное — обеспечение мира и гармоничного развития.

Если рассматривать вопрос шире, можно сказать, что инструментализированный в прошлом и настоящем национальный вопрос теперь должны суметь разрешить именно народы региона, не позволяя при этом внешним империалистическим силам использовать людей в качестве марионеток.

Мы осознаем императивную необходимость преодоления границ национального государства — создания свободной, эгалитарной и солидарной среды. Каждая борьба, родившаяся от этой императивной необходимости, является частью глобальной борьбы, но необходимость локальных и кратковременных действий требует конкретной повестки. Эту повестку мы предлагаем как ориентир также и нашим товарищам из Азербайджана и других стран:

— прекращение огня сейчас!

— развитие дискурса, исключающего войну: правительства, не способные предоставить гарантии обеспечения мира, антидемократичны и бесчеловечны, в силу чего теряют свою легитимность;

— поддержка людей, чьи права нарушены по причине мобилизации;

— огласка и осуждение военных преступлений обеих сторон во время войны;

— развитие дискурса, выше границ ставящего необходимость восстановления прав людей;

— построение солидарности, осознание общности интересов и опасностей на личном, организационном и общинном уровнях посредством всех методов народной дипломатии;

— демилитаризация всего региона, в первую очередь Азербайджана и Армении: наступательные виды вооружений пропорционально и последовательно должны быть отправлены на свалку истории, как и на реальную свалку.

Да здравствуют мир и революция, грядущие завтра!





Грайр Савзян

Гаяне Айвазян

Антон Ивченко

Давид Селимян

Милена Абраамян

Джордж Кегьян

Аревик Мартиросян

Геворг Мнацаканян

Айк Петросян

Алла Парунова

Ками Абраамян

Стелла Чанфирян

Армине Закарян

Асмик Гегамян

Сона Диланян

Лилит Акопян

Ани Тунянц

Маруся Сепханян

Милена Адамян

Ани Тадевосян

Артур Шароян

Рубина Шахназарян

Ран Воссеан

Тамар Ширинян

Элиза Мхитарян

Олександра Ковалева

Юлия Кислев

Юлия Адельханова

Ровшана Одуджова

Леон Рафи Асланов

Гоар Шахназарян

Кристина Солоян

Анна Абрамян-Баграмян

Сати Саргсян

А. Артунян

Анаит Яхиджян

Антти Раутиайнен

Ани Ревазян

Мелани Гушьян

Анна Омельченко (Гарибян)

Артур Аваков

Алексей Сергиенко

Вано Человеков

Тамта Татарашвили

Руслан Юсифов

Ольгер Даллакян

Татьяна Рита Юсуф

Артур Минасян

Зое Клаузен

Инна Димитрян

и другие

Оставить свою подпись под заявлением вы можете вот здесь.

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU