 
18 ноября 2020Современная музыка
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«Если ты не получил признания при жизни, тебя не откроют через сто лет, как Баха»

Пять молодых российских композиторов — Игорь Яковенко, Анна Поспелова, Николай Попов, Глеб Колядин и Алина Подзорова — рассказывают о сочинениях, написанных в 2020 году

текст: Александр Великанов
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  • Bigmat_detailed_picture© OpensoundOrchestra
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    19 ноября и 1 декабря оркестр OpensoundOrchestra под управлением Станислава Малышева запускает новую концертную серию «Пульс». Первые два концерта пройдут в Малом зале «Зарядья» при поддержке Союза композиторов России. Идея проекта в том, чтобы показать публике наряду с опусами известных западных авторов премьеры сочинений молодых российских композиторов, написанных специально для оркестра. В программе первого концерта (19 ноября) — масштабный «Palimpsest» для струнных голландского минималиста Симеона тен Хольта, «Любимый ненавидимый город» для фортепиано и струнного оркестра Павла Карманова, «Spheres» для скрипки и струнного оркестра Габриэля Прокофьева и мировая премьера — «Tempus» для камерного оркестра и фортепиано Игоря Яковенко. А во втором концерте, который состоится 1 декабря, — не только сочинения Йохана Йоханнссона, Франческо Тристано, Вальгира Сигурдссона, Hauschka и Кристиана Ярви, но и произведения четырех российских авторов — Анны Поспеловой, Николая Попова, Глеба Колядина и Алины Подзоровой.

    В преддверии концертов мы попросили российских композиторов рассказать о своих сочинениях.

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