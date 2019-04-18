С 16 апреля по 19 мая в кинотеатрах «Звезда», «Юность» и «Космос» проходят демонстрации знаменитых немых комедий Чарли Чаплина под живую озвучку российских электронных музыкантов (см. расписание на сайте). Мы попросили участников проекта «Чаплин AV» рассказать о своем отношении к фильмам великого актера и режиссера и о своих саундтреках.

Long Arm

На музыку петербургского композитора и битмейкера Георгия Котунова оказали влияние джаз, классический трип-хоп, абстрактный хип-хоп и IDM с пластинок лейблов Ninja Tune и Warp. Его недавний альбом «Darkly», вышедший в конце прошлого года, — это гармоничный союз неоклассики и даунтемпо, инструментальные пьесы с меланхоличными мелодиями в декорациях изящного ломаного бита, неожиданных сэмплов и деликатного глитча.

О Чарли Чаплине

Чаплин — это гений. Он, безусловно, гениальный режиссер и актер. Его подход к созданию картин просто поразителен. То, как он работал над каждой отдельной сценой, как прорабатывал каждый кадр и как потом из этих нескольких сцен складывались эти удивительные фильмы, которые до сих пор хочется смотреть и пересматривать, — это не может не вдохновлять! И, конечно, мне кажется, главным его достижением является создание его образа бродяги. Человеческие и духовные качества, вложенные в него, не позволяющие ему опускать руки даже в самых безнадежных ситуациях, простота и любовь к жизни в любых ее проявлениях, мужество и самоотверженность маленького человека — это то, что всегда будет привлекать внимание зрителя и чего нам так не хватает в жизни.

О своем живом саундтреке

Идея состоит в переработке джаза 30-х и 40-х годов. По моим ощущениям, звуковая текстура этих записей очень гармонично сочетается с картиной. Я просто брал пластинки с этой музыкой, сэмплировал отдельные нужные мне куски и создавал на этой основе аудиодорожку под каждую отдельно взятую сцену из фильма, где-то дописывая недостающие партии на своих инструментах, а где-то и вовсе ограничиваясь только этой текстурой.





Long Arm озвучивает «Цирк» (1928)

«Юность», 16 апреля, 19:45