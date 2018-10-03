Бесконечное поле возможностей

В этом году фестиваль Гете-института проходит под заметно измененным названием — «Джаз осенью. Экспериментальная импровизационная музыка». В названии этого года виден еще больший крен в экспериментальную область, что само по себе выражает тенденцию, длящуюся не первый год и парадоксальным образом ставшую традицией фестиваля не в меньшей степени, чем само слово «джаз». В этот раз, однако, от джаза практически ничего не останется. В течение месяца в Москве выступят экспериментальные музыканты: Альфред 23 Харт со своей новой группой Revolver 23, берлинское трио Perlonex, дуэт Маркуса Шмиклера и Томаса Лена, а также электроакустический квартет в составе американца Питера Эванса и молодых музыкантов Элизабет Куду, Сабины Акико Арендт и Флориана Цвисслера, сформировавшийся во время кельнской резиденции Эванса в 2016 году. Даниил Бурыгин рассказывает об участниках фестиваля и задумывается о том, что вообще на сегодняшний день представляет собой экспериментальная импровизационная музыка.

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Термин «экспериментальная музыка» в последнее время все чаще воспринимается как скомпрометированный. В первую очередь, в связи с размытостью его границ: как ориентироваться в поле, к которому можно на равных правах отнести академического композитора Юрга Фрая, японского психоделиста Кейдзи Хайно и диджея и продюсера Jlin? Другая проблема относится к области культурно-политической борьбы. Действительно, часто музыканты используют тэг experimental с целью мистификации своей продукции и приписывания ей некой символической добавленной стоимости. С другой стороны, разные школы, сцены, группы музыкантов через наделение себя статусом «экспериментальный» и лишение конкурентов этого статуса реализуют свои властные притязания в культурном поле.

Тем не менее все перечисленное не исключает того, что область, за которой исторически закрепилось наименование «экспериментальная музыка», с ее особыми методологией, целями и позицией музыканта действительно существует. Несмотря на ускользание от определений и сущностную нестабильность, мы можем более или менее ясно обозначить базовые принципы, по которым она работает, в частности, на примере участников фестиваля. Точнее, речь пойдет об отдельной, более узкой области экспериментальной музыки, которую можно назвать экспериментальной импровизацией.