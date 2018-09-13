8 событий Red Bull Music Festival

1. Юрий Чернавский и «Возвращение на Банановые острова»

О вкладе композитора и продюсера Юрия Чернавского в российскую поп-музыку мы писали неоднократно. Его биография — это история человека, бившегося головой в железный занавес, чтобы прорваться к музыке, свободной от идеологии и сделанной по мировым стандартам. Юрий Чернавский в оркестре Муслима Магомаева переаранжировывал его всесоюзные хиты под джаз-рок, играл Police и Kraftwerk в группе при ресторане «Метрополь», записывал концептуальный диско-альбом с ВИА «Красные маки», пропагандировал «новую волну» с рок-группой «Динамик», экспериментировал с электропопом на репетиционной базе «Веселых ребят», писал прогрессистские хиты для Пугачевой, Боярского и Преснякова и организовал первую частную студии звукозаписи в СССР, заложив фундамент для всего постсоветского шоу-бизнеса, который, к сожалению, с пути, заданного композитором, свернул. Но Юрий Чернавский все-таки своего добился, пробив дыру в железном занавесе, через которую и уехал сперва в Германию, а потом в Лос-Анджелес. В этом году он впервые приедет в Москву с публичными выступлениями: сперва появится на открытом интервью, а потом — на концерте-трибьюте «Возвращение на Банановые острова», где сборная российских инди-музыкантов и актеров «Гоголь-центра» под руководством Антона Севидова по-новому исполнит его знаменитые песни.

Паблик-ток с Юрием Чернавским

15 сентября, 15:00, клуб «Газгольдер»

Концерт-трибьют Юрию Чернавскому «Возвращение на Банановые острова» под руководством Антона Севидова. При участии Кирилла Иванова и Жени Борзых («СБПЧ»), Cedric Gasaida (Ex- Azari & III), Мириам Сехон (ВИА «Татьяна», Race to Space), Манижи Сангин (Manizha), Павла Артемьева (Artemiev), Нади Грицкевич («Наадя»), Риты Крон и Александра Горчилина («Гоголь-центр»)

15 сентября, 21:30, двор клуба «Газгольдер»