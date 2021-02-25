В присутствии Дашевского

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Кольта публикует видеозапись вечера памяти Григория Дашевского, который состоялся 25 февраля 2019 года в московском клубе «Дом 12». В вечере, который вела Анна Наринская, приняли участие поэты, читавшие стихотворения Дашевского и свои, — Михаил Айзенберг, Елена Фанайлова, Юлий Гуголев, Анатолий Найман, Татьяна Нешумова, Алеша Прокопьев, Евгения Лавут, Сергей Гандлевский.
Съемка Дмитрия Долгих
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