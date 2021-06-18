«Метастазы» (1984): made in Cine Fantom

Продолжаем публиковать материалы по истории советского и постсоветского «параллельного кино». В программе — еще один фильм из архива Глеба Алейникова и «Сине Фантома».

«Метастазы» — фильм, который входит в нашу общую с Игорем фильмографию под первым номером. На самом деле я в созидании этого фильма не участвовал, только помогал. Понятно, что творческое поле было общее — я много писал картин и текстов, развивались мы одним творческим заводом. Наш первый фильм, совместный и осознанный как творчество братьев Алейниковых, — «M.Е.» (1986). Но «Метастазы» мы включили в общую фильмографию как знаковый: с него стало понятно, что произошло качественное изменение кинотворчества.

До этого фильмы Игоря базировались на языке документалистики с вынужденным — по технологическим причинам — ароматом любительского кино. Здесь же произошел переход на артдок, метафоризм, символизм, и язык открепился от «любительщины»: это в первую очередь связано с решением свободно использовать found footage — найденный материал, причем Игорь буквально рылся в выброшенных пленках киностудии МИФИ (учился там), где он нашел прекрасные «соляризованные» пленки (проявленные с химическим браком позитивы и негативы) про учения по ГО (гражданской обороне).

Другой вариант использования материала, который Игорь привнес в язык кино, — съемки с экрана телевизора. Он осознал телеэкран как реальность того времени и стал ее документировать, съемки с экрана на черно-белую пленку приобретали апокалиптический нуар. При этом эйзенштейновско-вертовский монтаж превращал это все в какой-то прямой репортаж из ада с восседающим на склепе Черненко. Гонки на лафетах казались бесконечным развлечением в верхах. Все это сопровождалось логично звуковым миксом из песен Бернеса, Кристалинской, Жанны Агузаровой с «Браво» и отрывков каких-то радиопередач, а также горячо любимой Игорем музыкой Софии Губайдулиной. Сразу надо оговориться, что никаких прав на музыку не приобреталось. Но это было и невозможно. Жанна как-то, посмотрев фильм, сказала что-то про права, но потом, подумав, добавила, что фильм ей очень нравится.

Многие треки этого микса писались на магнитную ленту с винила, и Игорь ускорял, замедлял и циклил своими руками. Потом все треки сводились в студии ДК имени Зуева. Надо сказать, что миксы на тот момент не были развиты, это был зарождающийся тренд в музыкальной индустрии: «Поп-механика» появилась в том же 1984-м, «Новые композиторы» — на год раньше. Игорь все это делал параллельно, и выглядело это однозначно свежо и убедительно.

Именно с «Метастазами» Игорь был признан московским и питерским андеграундом и придумал создать кинонаправление «параллельное кино».

Одной из ключевых сцен фильма является отсечение головы барана, которое метафорически обретает смысл насильственного лишения сознания жителя той эпохи, идеологического террора, информационной блокады, навязывания критериев. Сцена снималась в горах Чечни, в селении Итум-Кали. Игорь посетил город Грозный, нашу родину, в последний раз и поехал в гости в родовое село «дяди Хусейна», который много лет был водителем и другом отца (отец — Олег Алейников — был известным строителем в ЧИАССР) и после того, как мы переехали в Москву, часто гостил у нас. Игорь там пробыл месяц, снял небольшой фильм почти семейного типа, очень красивый. Конечно, горы дают людям чувство внутренней свободы, и, бесспорно, создание «параллельного» независимого кино выходцами с Кавказа очень даже логично, а не парадоксально, тем более что наш прадед Семен Алейников был атаманом терского казачества, полковником царской армии, а эти люди знали толк в свободе и ее цену.

В честь приезда Игоря гостеприимные хозяева по традиции зарезали барашка. И кадры этого процесса далее попали в фильм «Метастазы».

Интересно, что долгое время картина гуляла по разным зарубежным показам под странным названием «Metacta 361». Она была в обойме лондонского прокатчика независимого кино London Film Co-Op. Как я потом понял, они таким образом восприняли русский титр названия, буква Ы распалась у них на две цифры. МЕТАСТА ЗЫ. МЕТАКТА ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ОДИН. Число 361 чуть не дотягивало до 3,62 — цены на водку в то время, а «Метакта» — почти греческое бренди «Метакса». В общем, по версии британских прокатчиков, это был такой алкогольный мутант. Вот, кстати, вопрос для британского шоу «Кто хочет стать миллионером» — какой русский режиссер снял фильм «Operation 61»?

В фильме появляется Игорь — в гриме, разделяющем лицо на черную и белую половины. Эти кадры снимал я.

Показы проходили в частных квартирах, мастерских. Нам приходилось возить с собой 16-миллиметровый кинопроектор «Украина» и кассетный магнитофон, с которого транслировался звук. Это придавало показам определенную инсталляционную солидность. Фильм производил сильное эмоциональное воздействие. После показов зрители долго молчали, а потом благодарили.

Хорошего просмотра.

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