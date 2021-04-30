«Борис и Глеб» (1988): первый в мире фильм-икона

COLTA.RU продолжает публиковать материалы по истории советского и постсоветского «параллельного кино». Вниманию читателей предлагается второй фильм из архива Глеба Алейникова и «Сине Фантома» — и остросюжетная история его создания.

Сегодня я хочу показать фильм, который мы с братом сняли и выпустили в 1988 году. Это один из моих любимых фильмов, очень важный в моем понимании истории кино. В 1987 году мы познакомились с Борисом Юханановым. Это произошло в Доме культуры им. Зуева на Лесной улице, где мы с братом посещали любительскую киностудию и пользовались ее техническими возможностями. Это тоже отдельная история, поскольку фильмы, которые мы делали и показывали в кинозале студии, вызывали шоковую реакцию у руководителя и сотрудников.

Конечно, их можно понять — смотреть в 1985–1987 годах фильмы «Метастазы», «Трактора» и тем более «Жестокая болезнь мужчин» было занятием не только не для слабонервных, но и, возможно, опасным: история этой страны знает случаи печальных последствий куда менее радикального творчества. Поэтому, когда нас попросили все-таки уйти из студии, мы не сопротивлялись, отнеслись с пониманием к чувству самосохранения руководителей. Тем не менее мы считали и считаем, что ДК Зуева является историческим местом для «параллельного кино»: здесь мы познакомились с одним из главных идеологических основоположников движения — Петром Поспеловым. Петя тоже пользовался студией, с радостью принял концепцию объединения под флагом «параллельное кино» и очень много с нами сотрудничал как актер, оператор, а его музыкальный опыт и знания дали всему движению, включая театр, огромные возможности. Здесь же Игорь познакомился со своей женой Верой, которая училась с Петей и Леной Черемных (женой Пети) в консерватории.

© Предоставлено Глебом Алейниковым

И вот настал день в феврале 1987 года, когда дверь в студию распахнулась и вместе с нашим знакомым художником Гошей Острецовым вошел очень яркий человек — Борис Юхананов. Сразу было понятно, что движение получило не просто творческую личность, но и одного из лидеров. Мы показали свои фильмы, Боря показал главу видеоромана «Сумасшедший принц», и с тех пор наш путь стал общим. Все было настолько естественно, как будто сошлись пазлы с магнитными краями.

© Предоставлено Глебом Алейниковым

Наши святые имена загорелись пламенем творческой свободы на фасаде московского филиала «параллельного кино» — Борис, Глеб, Игорь. Захотелось зафиксировать «кровное» братство, и мы с Игорем решили снять фильм в контексте российской истории, где я (Глеб) с Борисом сыграли братьев, первых русских святых. Я был двойным объединяющим братом: по роли — братом Бориса и по режиссуре — братом Игоря (братья Алейниковы). Что за миссию я взвалил на себя, похоже, непонятно до сих пор. Время было смутное, угроза для страны чувствовалась нашими молодыми душами.

© Предоставлено Глебом Алейниковым

Я быстро написал сценарий, мы сделали раскадровку, нарисовали титры, отсняли кино и записали трек с голосами. «Синхрона» у нас не было, поэтому информации можно было давать в два раза больше — параллельно закадровыми голосами и художественными титрами. Мы приняли на себя великие образы святых, отыграли предчувствие перемен, опасение, что люди не справятся с эмоциями и прольется кровь. Это все было зашифровано как бы в пустой текст, но все слова там точно взвешены согласно канонам семиотики и теории информации. И в конце фильма мы спели молитву-заклинание во спасение всех советских людей: ДАЙ НАМ СИЛ НЕ ПОГИБНУТЬ, СИЛ НАМ ДАЙ. Я уверен, что благодаря этому фильму все республики были спасены от океана крови, хотя рек избежать не удалось.

Этот фильм идет вечно, мы с Борисом вечно молимся за вас, дорогие наши зрители.

© Предоставлено Глебом Алейниковым

Фильм показывается здесь с субтитрами на английском для спасения всех, кто не понимает на русском, что надо спасаться, но понимает на английском. Субтитры были сделаны в 2006 году к Роттердамскому кинофестивалю, где прошла огромная ретроспектива «параллельного кино». Туда приехала наша многочисленная делегация, было проведено около 50 киносеансов в течение трех дней в отдельном кинотеатре, отданном нам организаторами фестиваля; первые сеансы начинались в 9:00, а последние — в 23:00.

Мы молимся за вас.

Наши иконы самые красивые.

Целуем целлулоид.

Борис и Глеб.

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