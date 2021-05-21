«Трактора» (1987): готовимся к посевной

COLTA.RU продолжает публиковать материалы по истории советского и постсоветского «параллельного кино». Вниманию читателей предлагается еще один фильм из архива Глеба Алейникова и «Сине Фантома».

Второй фильм трилогии «Monstrum Exosse». Наверное, самая показываемая наша с братом работа. Классика позднего советского авангарда, базовый фильм параллельного кино наравне с «Лесорубом» Евгения Юфита, «Грезами» Евгения «Дебила» Кондратьева, «Говорят члены общества Че-Паев» Сергея Добротворского, «Особняком» Бориса Юхананова и некоторыми другими. Без актеров — только собственные съемки работающей техники и found footage (специальный термин, обозначающий уже отснятый кем-то материал, найденный автором; чаще это хроника, документация).

Идея фильма родилась из кадров раннего 8-миллиметрового фильма Игоря «Верхняя точка». Там с верхнего этажа новостройки его камера беспристрастно снимала работающий экскаватор, роющий котлован. Эти кадры, переснятые с экрана, на который проецировались кадры «Верхней точки» с 8-миллиметрового проектора на 16-миллиметровую камеру «Красногорск», даже вошли в фильм «Трактора». Экскаваторщик работает с таким изяществом, что это зрелище завораживает. Мы замедлили проекцию по скорости на экран, и эффект от пульсирующего света усиливал волшебство «действия». В свое время на это обратил внимание даже Александр Сокуров, посмотревший фильм.

© Предоставлено Глебом Алейниковым

Конечно, говоря, что наше кинотворчество концептуально, нужно уточнять, что, скорее, концептуализм повлиял на него, но не более. В отличие от канонического концептуализма, мы придавали большое значение форме, хотя часто как бы нарочито ею пренебрегали. Это было стилизацией «под концептуализм», что отчетливо понимали такие опытные монстры кинокритики, киноведения и кинотеории, как Сергей Добротворский, Серж Даней, ну и мы сами. В целом, говоря о концептуализме в сравнении российского (советского) и западного, можно заметить, что Запад, обладающий более мощной визуальной культурой по сравнению с российской (скорее, текстовой), даже отказываясь от формы, всегда визуально выигрывал у художников-россиян. Даже повседневная одежда Йозефа Бойса выглядела как костюм из фантастического фильма; чтобы его догнать, советскому россиянину приходилось тратить энергию на форму, что в корне противоречило концептуализму. Отсюда и вышел уникальный соц-арт, смесь поп-арта и концепта, имитирующий советскую знаковую систему и русский китч как повседневную одежду. И, как следствие, в умах иностранцев Россия наполнена матрешками, медведями и бородатыми мужиками с серпами и молотками. Лесорубы и санитары-оборотни.

© Предоставлено Глебом Алейниковым

Мы же просто приняли эту игру, не скрывая любви к образам, и поэтому концептуальное искусство нас не может признать своими. Но его влияние отрицать бессмысленно.

Монотонные, но отточенные движения ковша — продолжение движений рук на рычагах управления механизмами, а движения рук есть продолжение, следствие работы человеческого сознания, мозга. Визуальный гимн человеку, благодаря механическим продолжениям превратившему свое тело в объекты, способные летать, плавать, нырять, убивать и даже любить. Из всех механизмов дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника как-то ближе к земле по функционалу и более доступна для обозрения — вскопать, разровнять, вырыть, посеять и убрать урожай. Еще в детстве, когда папа брал меня на стройплощадки Чечено-Ингушетии, которые он ежедневно объезжал, работая в руководстве системы строительства, я впадал в медитативное состояние, наблюдая за действиями строительных механизмов…

© Предоставлено Глебом Алейниковым

В общем, давно хотелось снять фильм про работающую технику. Я уверен, что именно работы мастеров экскаваторного и тракторного искусства породили фильмы, подобные «Трансформерам». Посмотрите в интернете, что творят эти парни при помощи одноруких монстров: даже пивные бутылки открывают! Так что любителям пива и Бамблби наш фильм, скорее всего, очень понравится. А тем, кто любит полижанровость, фонограмма картины подарит нужное разнообразие, включая «аудио-софт-порно» в исполнении Маши-Ларисы Бородиной. Также в фильме звучат волшебные голоса Игоря Кечаева и Бориса Юхананова. Наградным же венцом для зрителя станет песенка в исполнении Петра Поспелова (слова Глеба Алейникова, музыка Игоря Зубкова), звучащая в финале. В тексте песни трактор, завершив весенний сев, взлетает к небесам и далее к Луне.

…Ночью в небе рядом с Луной

Виден лучший в мире металл…

И теперь я ночью не сплю

И жене говорю: «Эй, не спи!»

Я приемником в небе ловлю

Наш родимый сигнал «пи-пи-пи»!

И, конечно, фильм «Трактора» стал идейной основой фильма «Трактористы-2». Нас постоянно спрашивали, не родственники ли мы Петра Алейникова, сыгравшего одну из важных ролей в фильме Пырьева «Трактористы». И вот, уже имея за плечами фильм «Трактора», мы решили стать авторами первого советского ремейка «Трактористы-2» и этим закрыть тему родства хотя бы на художественном уровне. Что и произошло — но об этом в другой раз.

А сейчас насладитесь тем, как образ трактора с легкостью будет впитывать доселе ему неведомые смыслы.

Большая премьера фильма состоялась на первом фестивале параллельного кино «Сине Фантом '87». Зал принимал кино отчаянно, с восторгом. И я с наслаждением наблюдал, как во время финальной песни один известный поэт буквально сполз с сиденья на пол от смеха. Чего и вам желаю.

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