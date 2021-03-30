Лучшие фильмы Суздальского фестиваля

Награждение победителей фестиваля в ГТК «Суздаль». 21 марта 2021 года © Предоставлено пресс-службой Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале

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XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино, как и многие другие в наше карантинное время, проходил в так называемом гибридном формате: одновременно вживую и онлайн, что было радостью для многих зрителей, обычно не попадающих в Суздаль на смотр, который считается больше цеховым, профессиональным, чем зрительским. Но и «офлайновый» фестиваль пел и гудел как в старые времена, несмотря на все ограничения. Это было особенно удивительно оттого, что прошлый, XXV, ОРФАК был практически последним мероприятием перед локдауном, и то, что для участников XXVI стал первым выходом в свет, выглядело как сказочное «моргнул — и год прошел».

Тем не менее этот год все-таки был, зарубежные фестивали пусть онлайн, но все же проходили, и некоторые фильмы приехали в Суздаль уже с набором серьезных международных призов. Как полный метр Андрея Хржановского «Нос, или Заговор “не таких”», прекрасно принятый на фестивалях всего мира. И то, что в Суздале фильм Хржановского получил Гран-при, я думаю, для сторонних зрителей выглядело вполне предсказуемо, хотя для участников фестиваля неожиданно: по правилам ОРФАК Гран-при всегда вручался короткометражке. Еще один лауреат Суздаля и важный призер прошедшего года, о котором я тоже писала из Анси, — «Голый», дипломный фильм Кирилла Хачатурова в Школе нового кино, взявший в 2020-м все главные международные студенческие награды и продолжающий путешествие по фестивалям. В Суздале он получил специальный приз жюри с формулировкой «За обнаженную простоту идеи». И третий призовой фильм, о котором я писала из Анси, — медитативные «10 000 безобразных пятен» Дмитрия Геллера в китайском духе. В Суздале он получил диплом в категории «Лучший профессиональный короткометражный фильм», а еще приз критики и главное — первое место в профессиональном рейтинге, что в анимационной среде котируется очень высоко и дает на год звание президента фестиваля.

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