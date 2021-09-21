Узбекская версия «Лучезарного города»

Бывшая гостиница Чирчикстроя. 2021 © Ольга Казакова

Подвешенный снос

В самом начале осени архитектурное сообщество всколыхнула драматическая ситуация вокруг здания гостиницы Чирчикстроя в Узбекистане — стало известно, что на 6 сентября запланирован снос здания. Необычная постройка, спроектированная в середине тридцатых по проекту московских архитекторов В. Лаврова и Г. Орлова в городе Чирчик (Ташкентская область), хорошо известна специалистам, как памятник постконструктивизма, однако находится в печальном состоянии и до сих пор не включено в список памятников, охраняемых государством. Внимание к ситуации привлекло открытое письмо Обсерватории культурного наследия Центральной Азии Alerte Héritage: его подписал ряд крупнейших архитекторов и специалистов по истории архитектуры, которые выступили категорически против сноса памятника. Как результат, на следующий день Управление культурного наследия Ташкентской области опубликовало официальный ответ на открытое письмо Обсерватории. В ответе вероятность сноса здания опровергалась, однако подчеркивалось, что оно не внесено в национальный реестр как объект материального культурного наследия: «здание было рассчитано на 50–75 лет, при этом здание морально устаревшее и непригодное для использования». Эти формулировки означают, что значение памятника остается неясным для ташкентских властей, ситуация вокруг него остается тревожной, и профессиональному сообществу необходимо продолжать консолидацию усилий.

Бывшая гостиница Чирчикстроя. 2021 © Ольга Казакова

По словам специалистов из Alerte Héritage, ситуация вокруг гостиницы Чирчикстроя «является результатом долгого процесса, начавшегося в 1980-е годы, когда силами узбекистанских научных институтов (УзНИИПиРеставрация и Институт искусствознания) были выявлены памятники трех категорий для их последующего включения в республиканский Свод памятников. Несмотря на скрупулезную работу, большинство выявленных объектов в республиканский реестр не попали. Более того, многие из них впоследствии были разрушены. В городе Чирчике та же история повторилась в 2009 году, когда специалисты ТашНИиПИГенплана (ToshkentBoshPlanLITI), в сотрудничестве с ведущими реставраторами, выявили здесь немало значимых памятников. Мнение специалистов ТашНИиПИГенплана было однозначным: здание бывшей гостиницы Чирчикстроя является памятником 1-й категории, т.е. его значение вполне может быть сравнимо с самыми важными памятниками для истории архитектуры Узбекистана. Однако, эта профессиональная экспертиза была проигнорирована: выделенные памятники так и не вошли в национальный реестр, утвержденный Министерством культуры РУз 4 октября 2019 года».

В этой публикации мы собрали мнения историков архитектуры и искусствоведов, которые отозвались на ситуацию развернутым комментарием. Реплика Петра Завадовского, открывающая материал, была написана в самый напряженный момент, когда угроза уничтожения здания была реальной, но мы решили оставить ее без изменений.

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU