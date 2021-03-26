«В системе Госплана модернизм существовал в золотой клетке»

С.И. Белов. Проект атомной электростанции в Заполярье. 1957. Эскизы © Архив Станислава Белова

Архив советского модернизма

Несколько месяцев назад в Музей архитектуры им. Щусева были переданы два архива архитекторов послевоенного модернизма — Станислава Белова, автора генплана Байконура и архитектора Центральной клинической больницы РАН в Ясеневе, и Владимира Сомова, известного новаторским проектом Новгородского театра драмы им. Ф.М. Достоевского. Продолжая рубрику «Архитектура», COLTA.RU постаралась выяснить, как к родственникам и искусствоведам приходит понимание, что архив может иметь музейную и научную судьбу, чем отличаются архивы послевоенного и довоенного архитектурного модернизма и в чем сложность работы с этим материалом. Рассказывают Марк Акопян, куратор и старший научный сотрудник Музея архитектуры, и искусствовед Павел Алешин, внук Станислава Белова и составитель книги о нем, где опубликованы его воспоминания и размышления об искусстве. Выдержки из книги можно прочесть на последних страницах материала.

С.И. Белов. Главный корпус больницы АН СССР. 1976–1979 © Архив Станислава Белова

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