Ольга Широкоступ: «ЦСИ в Апатитах станет второй публичной коллекцией современного зарубежного искусства в стране»

12 марта в Апатитах прошли презентация центра современного искусства «Сияние» и дискуссия «Взаимодействие культурных институций с городом и горожанами». ЦСИ «Сияние» был основан телеведущим Андреем Малаховым и пока не имеет собственного здания. Его первая выставка «В холодном климате с любовью», объединившая работы из коллекции Малахова, прошла в выставочных залах библиотеки им. Л.А. Гладиной, после чего отправилась в Мурманск, где открылась 24 марта. Побывав на финисаже проекта в Апатитах, арт-критик Валерий Леденёв встретился с главным куратором «Сияния» Ольгой Широкоступ и обсудил с ней особенности работы в северном регионе и усталость от локальной повестки, программу будущего арт-центра и особенности работы с местным сообществом, большинство представителей которого не воспринимают северный регион как свое постоянное пристанище.

— Сложно спрашивать что-либо о проекте, который был только объявлен, провел первую крупную выставку и который невозможно увидеть в отдаленной временной перспективе. Задам общий и очевидный вопрос: как возникла идея центра современного искусства «Сияние» и какая работа ей предшествовала?

— Будучи сам из Апатитов, Андрей Малахов давно инициирует и поддерживает местные культурные проекты. По его инициативе на стенах города появились росписи Анатолия Акуе и 0331, Алексей Щигалев расписал здание городской библиотеки работами по мотивам дневников А.Е. Ферсмана — исследователя, открывшего в Хибинах месторождение апатитов в 1920-х годах. В 2017 году Малахов подарил городу памятник Пушкину работы Зураба Церетели, и это послужило толчком к благоустройству территории вокруг него, новый сквер стал одним из любимых мест отдыха горожан. Работы современных художников появились и в аэропорту города Апатиты. Теперь открылся центр современного искусства «Сияние».

Мы публично заявили о запуске проекта в самом конце 2020 года, когда в городе в библиотеке им. Гладиной была открыта выставка «В холодном климате с любовью» (куратор Кристина Дрягина), объединившая работы из коллекции Андрея и работы северных художников. Проект заинтересовал местных жителей, и после завершения выставка открылась в залах Культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманском областном художественном музее (МОХМ). Сейчас мы обсуждаем с коллегами возможность показать проект в мае в столице Республики Коми Сыктывкаре.

С возникновением центра мы планируем системно работать с теми инициативами, которые уже есть в городе, а также развивать новые направления. Поддерживать местных художников, сотрудничать с горожанами. Отдельное направление — работа с собранием Андрея Малахова, которое необходимо изучать и деликатно раскрывать, дать возможность коллекции жить, быть видимой.

Ольга Широкоступ и Михаил Князев, один из архитекторов будущего проекта © Иван Ерофеев

— У центра пока нет своего здания — выставка в Апатитах прошла на сторонней площадке, в залах библиотеки им. Гладиной.

— Весь 2021 год мы с командой планируем посвятить исследованиям — города, области, контекста в целом. Архитекторы Михаил Князев и Анастасия Балакирева планировали «инвентаризировать» город на предмет имеющихся в нем площадок. Мы не можем сейчас сказать, переоборудуем ли для центра уже имеющееся в городе помещение или построим новое, но нам важно сохранять то наследие, которое уже есть. Например, в Апатитах сохранились прекрасные советские мозаики. На фоне одной из них в здании Дома культуры 12 марта прошла дискуссия, приуроченная к закрытию выставки. В городе много и шрифтовых вывесок советских времен. Но увы: как и мозаики, они в плачевном состоянии.

© Иван Ерофеев

— Первая выставка будущего центра была посвящена коллекции Малахова. В какой степени ваша деятельность будет сфокусирована вокруг нее?

— Наша цель — делать институцию для горожан и вместе с горожанами. Коллекция — огромный ресурс для работы, источник знаний и культурных стратегий, которые дают пищу и для иного типа работы. В ближайшем году мы планируем вести работу в двух направлениях: на регулярной основе поддерживать деятельность в городе и регионе, реализовывать длительные программы, а с другой стороны, делать «события-вспышки», дискуссии и встречи с приглашенными специалистами, которые позволят подсветить те или иные темы.

Для проектов мы начали готовить медиаторов, и в этом нам помогают советами и материалами коллеги из «Гаража» и фонда V-A-C. Мы хотим, чтобы медиаторы вступали в диалог со зрителями, а не просто рассказывали заученные накануне сведения о работах на выставке. Живой диалог очень важен, особенно в ситуации, когда современное искусство для зрителей — еще новая, небезопасная область. Важным направлением станет исследовательская деятельность. Мы хотим приглашать художников и кураторов, но пока не в резиденции, а в небольшие экспедиции, на кратковременные полевые выезды. Но программу резиденций мы также планируем открыть в будущем.

Кроме того, мы хотим быть заметными не только в регионе, но и в Москве и других городах: показывать выставки северных художников и организовывать вечера с участием местного художественного сообщества. Эту идею опять же предложил Андрей. Помимо выставочных проектов мы планируем запустить образовательные программы для разных категорий зрителей-участников. В первую очередь — для подростков или молодых взрослых, с которыми я долгое время работаю. Нам важно успеть привлечь их внимание, пока они не уехали из Апатитов, например, для того, чтобы получить высшее образование.

© Иван Ерофеев

— Немало жителей северного региона живут и работают здесь временно или, как в случае описанных тобой подростков, планируют уехать в поисках новых возможностей. Как в этом случае быть куратору ЦСИ в Апатитах и как строить работу с местным сообществом?

— Ты прав. И так здесь было всегда: чаще всего люди попадали на Север по распределению, зарабатывали северную пенсию и затем уезжали в более комфортные для жизни места. Но сейчас меняется климат, меняется экологическая обстановка. Вероятно, отток населения не остановится в ближайшее время, но это не значит, что мы не должны думать о будущем этих территорий, пусть и отдаленном.

Несмотря на то что предприятия в регионе еще работают, переход от индустриального периода к постиндустриальному так или иначе произойдет. Важно, что мы все можем уже сейчас вкладываться в то, что останется жителям этих мест после того, как промышленное освоение региона закончится. Возможно, в будущем северные территории станут местом активной культурной и социальной жизни для тех людей, которые свяжут себя с этими местами и будут осознавать себя северянами, и сюда начнут приезжать новые переселенцы. Вероятно, это прозвучит наивно, но я верю, что ревитализация возможна за счет культурных проектов разного формата и масштаба, в частности, и таких, как наш.

В 1920-х немногочисленная команда поселенцев построила этот чудесный город, ученые открыли первый междисциплинарный центр — «Тиетту» (от саамского слова «знание»). Они стремились к знанию в широком понимании, и мы, их потомки, продолжаем к нему стремиться, мыслить иными вариантами и мечтать о другой организации повседневности.

© Иван Ерофеев

— Ты сама родилась в Мурманской области. Как изменилась жизнь города и региона за прошедшие десятилетия?

— В полной мере мне сложно оценить перемены. Мои родители служили в Североморске, откуда мы уехали на рубеже 1990-х — 2000-х, когда я была еще маленькой. Тогда Север производил ужасное впечатление: мы уезжали от нищеты и неопределенности, те годы здесь были по-настоящему тяжелым временем. Посетив Мурманскую область спустя много лет, я увидела огромную разницу. Регион, в отличие от многих других мест страны, где мне доводилось бывать, не производит впечатления депрессивного, и, несмотря на все сложности, ощущения беспросветности не возникает. Хотя люди живут очень тяжело. Но, несмотря на это, местные жители невероятно деятельные, и в регионе чувствуется запрос на новое. Никто здесь не ждет, что приедут люди со стороны и все обустроят как надо. Но в городе не хватает экспертизы, есть потребность в новых силах, в улучшении существующих культурных инициатив в соответствии с современными тенденциями, в реализации проектов на другом уровне.

© Иван Ерофеев

— Есть ли в Апатитах и в других городах региона современные художники и художественная среда?

— В настоящий момент я активно изучаю локальные процессы. В Апатитах всего несколько человек занимаются современным искусством. Например, художник Федор Мухаметшин, чьи работы были представлены на выставке и который очень заинтересован в совместной работе. В городе есть независимый культурный центр «АртАрктик.лофт», помогающий развивать местные художественные инициативы. Важно, на мой взгляд, сотрудничать не только с художниками, но и со всеми заинтересованными людьми и институциями: научными центрами, нехудожественными музеями. Летом я с коллегами с портала EastEast Настей Индриковой и Настей Пожидаевой делала небольшое исследование о краеведческих музеях области (материал скоро выйдет в формате лонгрида) и познакомилась с тем, кто чем живет и какие институции есть в регионе. Мы не чувствуем с их стороны сопротивления: коллеги неравнодушны и хотят, чтобы культурные проекты в Заполярье жили и развивались, и не столь важно, кто их запускает, — заинтересованы в них все. Например, мы только что открыли нашу выставку «В холодном климате с любовью» в Мурманском областном художественном музее, который нечасто принимает у себя выставки современного искусства, но мы с командой музея понимали друг друга как сотрудники-энтузиасты и профессионалы, любящие искусство и свободные от стереотипов. Нам было легко и интересно работать вместе. Уверена, музей чаще делал бы такие нестандартные, экспериментальные выставки, если бы к нему обращались люди, готовые такие проекты предлагать.

© Иван Ерофеев

— Ты постоянно упоминаешь работу с местными сообществом и контекстом, но, мне кажется, в арт-среде накопилась усталость от локальной повестки, и далеко не всегда жителям и художникам того же Севера хочется рефлексировать на тему местной специфики и северной идентичности.

— Север — мощный регион с большим количеством интересных и малоизученных сюжетов. Арктические города всегда питались творческими силами тех, кто приезжал сюда из разных уголков мира: оставляли здесь частички своих душ, свой вклад и те, кто приехал на несколько месяцев (скажем, в экспедицию), и те, кто оставался навсегда. Я думаю, для коллег из других регионов, особенно из крупных культурных центров страны, важно приезжать сюда. И не потому, что они чем-то поделятся с местным сообществом, а потому, что смогут найти новые интересные сюжеты для себя и взглянуть на свою практику иначе. Чтобы художники и кураторы, которые к нам приезжают, «растаскивали» эти сюжеты по разным территориям, размышляли над ними, искали пересечения с другими, трансформировали их.

С другой стороны, мы хотели бы вовлекать местную аудиторию в изучение современного искусства. Чтобы у художников, исследователей, зрителей — жителей Мурманской области — формировалось понимание того, что они хоть и живут «на краешке земли», но не исключены из глобальных культурных процессов. Уже сейчас мы показываем в Мурманской области работы Уорхола, Он Кавары, Хокни и других художников международного уровня. Когда центр обретет свой дом и коллекция Андрея Малахова будет доступна для зрителей в Апатитах, она станет второй публичной коллекцией зарубежного современного искусства в стране после Музея Людвига в Русском музее. В Апатитах наличие экспозиции такого уровня многое определяет и, я убеждена, даст дополнительный толчок к развитию культурных процессов в регионе.

Пока у нас нет пространства, мы существуем в номадическом режиме. Постепенно собираем библиотеку, запускаем образовательные программы. Мы планируем делать несколько крупных проектов в год. Они будут показываться в Апатитах, но, поскольку мы — точка на карте целого региона, мы можем и должны как включаться в уже существующие инициативы, так и щедро делиться тем, что делаем.

