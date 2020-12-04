Рождение культуры из духа инновации

Конечно, многое свалилось нам на голову, но не подходящий ли это момент для ревизии музеев в окрестностях Москвы? Кто-то ворчит, лишенный заморских берегов, я же, как любитель странствий по отечественным просторам, такому шансу только рада.

Музейный ретрит

Ярославская земля в последние десятилетия зарифмовалась с понятием «частный музей», что бы это ни значило. В 1993 году Джон Мостославский, фокусник-иллюзионист, склонный к приобретению антиквариата, открыл «Музыку и время» — первую в постсоветской России независимую музейную институцию. Усадьба купца Вахромеева, которую артист привел в порядок и где развернул показ старинных клавикордов, колоколов, шарманок, механических пианино, самоваров и т.д., стоит на Волжской набережной. В шаговой доступности пристань, куда прибывают круизные теплоходы с туристами — ядерной аудиторией музея.

С момента его открытия прошло более четверти века. За отчетный период в Ярославской области случился настоящий бум частных музеев: их создалось около восьмидесяти.

Эксперты все никак не могут дать однозначный ответ на вопрос, чем вызвано подобное явление именно в этом регионе, но ясно одно: частный музей стал особой формой социального предпринимательства, развития территории, местного сообщества и для многих взял на себя терапевтическую роль.

Феномен музеестроительства в Ярославской области оказался в фокусе особого внимания Ассоциации менеджеров культуры. Получив на проект президентский грант, ассоциация в минувшем году провела первый фестиваль путешествий под названием «Музейный ретрит». Проект объединил полсотни частных музеев, предложил путешественникам самостоятельно составить маршрут и получить собственный опыт.

Сей опыт обрела и я, объехав прошлой осенью не все, но множество музеев Ярославской области.

Самые удачные, на мой взгляд, проекты — Этнографический музей кацкарей в селе Мартыново, музей крестьянского дизайна «Конь в пальто» в Переславле-Залесском, Ярославский музей фотографии, Музей купцов Локаловых в городе Гаврилов-Ям и — украшение списка — музей в селе Учма с экспозициями «Старухи о любви» и «Памяти русской деревни».

Делегация Музейного «ретрита» с экскурсоводом у кафе «Отцы» в Рыбинске © Евгения Гершкович

Прошлогоднее путешествие-ретрит заставило призадуматься. Что же такое музей? Само это понятие долгие годы казалось незыблемым, воспринималось как место, где сохраняется, выставляется и преумножается культурно-историческое наследие.

В этот храм муз в постиндустриальную эпоху пришел новый потребитель с новыми запросами, на которые музейное дело реагирует и так или иначе трансформируется.

Музеи стремятся быть актуальными. В особенности это касается музеев частных. Они уже собирают под своей крышей не только вещи, но и живые человеческие истории, стремясь разговаривать с современным посетителем на понятном ему языке, по-особенному рассказывать его же историю и, по словам Михаила Гнедовского, ведущего аналитика Агентства организации отдыха и туризма, члена президиума ИКОМа, «рождать инновационный культурный контент, который затем подхватывают большие государственные музеи».

Независимые музеи чаще всего создаются не профессиональными музейщиками, а местными пассионариями.

Так, например, произошло в упомянутой ранее Учме, маленькой деревушке между Мышкином и Угличем, где зимуют только восемнадцать человек. Музей здесь организовал местный житель Василий Смирнов.

500 лет назад в эти края прибыл монах, византийский князь Кассиан Грек, кузен Софьи Палеолог, жены царя Ивана III, и основал здесь монастырь. Василий Смирнов по крупицам собирал историю Учмы и двадцать лет назад открыл местный музей.

Но история Учмы не будет полной без новеллы, быть может, вставной, но существенно важной. Как-то раз в здешних местах в грязи застрял автомобиль руководителя отдела по связям с общественностью крупного банка — москвички Елены Наумовой. На помощь пришел Василий.

В жизни есть место чуду: через четыре года Елена вернулась в Учму и осталась.

Музейным проектированием с тех пор они занимаются вместе.

В деревне Учма © Евгения Гершкович

В амбарах XIX века посетителю предлагают экспозицию — философское рассуждение о собирательном образе русско-советских деревень. Сами предметы здесь имеют лишь вспомогательный смысл, главное — люди, колхозники и рыбаки Учмы, их голоса (короткие аудиомонологи) наполняют все пространство.

В экспозиции «Старухи о любви» звучат голоса местных вдов. Мужья их давно умерли. Они отвечают на вопросы «Что такое любовь? Есть она? Была в вашей жизни?» Поговорить с ними не хватает ни времени, ни терпения у их детей и внуков. Под щемящие откровения простых рыбачек керосиновая лампа выхватывает из темноты их лица на фотографиях, вещи, составляющие нехитрый быт, деревянные санки, самогонный аппарат; скрипят половицы, пахнет сеном. «Ну вот так и прожила без любви этой самой. Как и не жила. Двоих сыновей родила. Но он меня любил. Он меня любил», — протяжно говорит бабушка Екатерина.

Но за этими историями о любви, радостях, обидах стоит весь наш мрачный и тяжелый XX век. А зритель, входящий под своды этих бревенчатых амбаров без отопления, выходит совершенно другим. И не в этом ли и есть настоящая цель существования музея?

Однако тем временем независимые институции Ярославской земли продолжали множиться, а у музеев, несмотря на нынешние реалии, не иссякало желание предъявлять свои коллекции публике. Уже этой осенью фестиваль «Музейный ретрит» продолжился, и пришлось вновь собираться в дорогу. Путь лежал в направлении Рыбинска — «столицы бурлаков», где зафиксирован миниатюрный музейный бум.

Мастер-класс в мастерской «Росписи затоптанных земель» на Красной площади Рыбинска © Евгения Гершкович

Рыбинск. Локальные культурные феномены

Первое, чем встречает исторический центр этого волжского города, — это старинные вывески. Оказалось, это тоже музей — Музей живой старинной вывески под открытым небом, уникальная рыбинская находка.

Облик Рыбинска круто изменил его житель — известный композитор, фолк-музыкант-мультиинструменталист Митя Кузнецов. Он понял, что со стороны чиновников отсутствует контроль за реконструкцией, и в 2017 году ко Дню города предложил администрации украсить центр Рыбинска необычным способом: современные вывески заменить на вывески по образцам столетней давности с сохранением старинной орфографии, шрифтов.

Старинные вывески в историческом центре Рыбинска © Евгения Гершкович

В архивах и учебниках нашлись ГОСТы 1860–1900 годов, были изучены цветовые формулы. Пилотом проекта стала Красная площадь, дома вокруг памятника Ленину.

Эксперимент был продолжен с большим успехом. И вот уже городские власти на законодательном уровне принимают решение привести исторический центр города, занимающий три квартала, к единому стилю исторической рекламы. Рыбинск зазвучал по-новому!

В конце октября, по волжским меркам — в низком сезоне, Красная площадь обзавелась новой культурной точкой под вывеской «Росписи затопленных земель». В здании Гостиного Двора предприниматель Алексей Алексашин открыл керамическую мастерскую, куда может прийти любой желающий и постигнуть секрет создания изделия из глины, полный цикл — от лепки, обжига до росписи и нанесения глазури. Цена мастер-класса обойдется в 450 рублей. Но, как уже было понятно из текста вывески — в старинном, разумеется, стиле, — у Алексашина не все так просто: его мастерская посвящена наследию Мологи, города, затопленного на рубеже 30-х — 40-х годов в результате строительства Рыбинского гидроузла и водохранилища.

Ушедшие под воду дома украшались наличниками прихотливой резьбы, печки там были сложены из узорчатых изразцов. Характерный мологский орнамент в мастерской «Росписи затопленных земель» воспроизводится в глине и остается в народной памяти.

А еще один верный способ выживания творческой площадки — изготовление сувениров. Алексей Алексашин много лет проработал в маркетинге оборонных предприятий Рыбинска и знает, что самым распространенным подарком, который везли деловым партнерам из его родного города, остается рыба. Он решил заменить пахнущий и скоропортящийся продукт деревянной настенной скульптурой. Самая дорогая «Рыбинская рыба» из дерева с надписью «Помни, откуда ты» уехала в Новую Зеландию.

Интерьер музея «История Мологского края» © Евгения Гершкович

Тема старинного затопленного города до сих пор остается травматичной для рыбинцев. Под водами рукотворного моря скрылись архитектурные памятники Мологи, приходские храмы, монастырские обители, сельские угодья, дома и родные могилы, вернуться к которым уже не суждено было никогда.

Это был тот случай, когда поселение не перенесли на новое место, его существование полностью прервалось. Бывших мологжан и жителей более 700 сел и деревень — а это почти 130 тысяч человек — Волгострой НКВД рассыпал по городам и весям.

Фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский зафиксировал работу монастырских трудниц на заливных лугах Мологи. Фотография есть в экспозиции Музея Мологского края, филиала Рыбинского музея-заповедника, пройти мимо которого нельзя, будучи в Рыбинске. Он открылся в бывшей часовне подворья Мологского Афанасьевского монастыря в 1995 году по инициативе потомственного мологжанина Николая Макаровича Алексеева. Музей насыщен предметами, составляющими быт Мологи, в том числе спасенными из затопленных усадеб Иловна и Борисоглеб Мусиных-Пушкиных.

А рояль из одной купеческой усадьбы Мологи попал в новый музей, открывшийся ровно год назад. И это первый в России частный Музей фортепиано, созданный выдающимся мастером по настройке и ремонту клавишных музыкальных инструментов, москвичом Алексеем Ставицким. Как никто другой, он знает, сколь плачевна судьба многих фортепиано. Их выкидывают, сжигают, ломают, списывают.

Собственная коллекция Алексея состоит из более сотни инструментов. Часть их перебралась на учрежденную им площадку, в мансарду здания Красного Гостиного Двора на Волжской набережной, которую нашли возможным выделить для музея муниципальные власти.

В «Музее фортепиано» © Евгения Гершкович

На концерт в честь открытия в прошлом декабре в Рыбинск приехали шестнадцать знаменитых музыкантов. Это число не случайно: музей начинался именно с шестнадцати клавишных музыкальных инструментов, роялей и пианино, произведенных во Франции, Австрии, Германии, Великобритании и России. В запасниках, разумеется, единиц хранения гораздо больше — около семидесяти, в том числе из коллекции самого Алексея Ставицкого и Петра Айду.

Одним музеем директор ограничиваться не намерен: в его планах — открытие реставрационной мастерской, чего-то вроде ремесленного училища, где будут обучать реставрации клавишных инструментов.

В Рыбинске нет концертного зала, зато есть семь музыкальных школ и своя публика, которая с нетерпением ждет концертов классической музыки. Музей, несмотря на карантин, успел летом провести несколько благотворительных музыкальных вечеров на открытом воздухе, и эта практика будет продолжена.

Экспозиция «Музея адмирала Ушакова» © Евгения Гершкович

Относительно новый (ему четыре года) и тоже частный музей в Рыбинске посвящен адмиралу Федору Федоровичу Ушакову, уроженцу Ярославской губернии.

Предприниматели Эдуард Оленев и Андрей Родин однажды беседовали за чашкой кофе в местном кафе неподалеку от бюста Ушакова. Речь зашла об адмирале. Коллеги пришли к выводу, что эта легендарная личность недооценена и знания о ней минимальные. Было принято стремительное решение о создании музея, и задуманное довольно скоро осуществилось. Оленев и Родин, не прибегая к помощи научных специалистов, придумали программу и самостоятельно занялись исследованиями.

Помещение музея, приобретенное учредителями, расположено в торговом центре, и оно совсем небольшое. Историко-графическую экспозицию составляют артефакты эпохи XVIII века, оружие, мебель и предметы из села Бурнаково, где родился Ушаков, язык колокола из храма, где он был крещен. Интерактивная экскурсия рассказывает посетителям о находках и сенсациях, связанных с именем непобедимого флотоводца.

На сегодняшний день Музей адмирала Ушакова ежегодно принимает почти десять тысяч посетителей, большинство которых составляют школьники и туристы, прибывающие в Рыбинск на теплоходе. Выходит, что этот частный музей — самый посещаемый в городе после Рыбинского музея-заповедника.

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