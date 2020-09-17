Что такое сублиматизм? Из истории объединения «Эрмитаж»

В 1994 году по инициативе Министерства культуры в России открылась первая государственная институция в области современного искусства — Государственный центр современного искусства (ГЦСИ). Спустя 10 лет внутри центра была создана Медиатека — отдел по сбору, систематизации, хранению и изучению документов по истории российского и мирового современного искусства. Медиатека ГЦСИ состоит из библиотеки (она насчитывает более 7000 единиц хранения) и научного архива, который включает две крупные коллекции — документов и аудиовизуальных материалов, в том числе архивные видео из истории неофициального искусства, фильмы о современных художниках и интервью, записанные сотрудниками Медиатеки.

После включения ГЦСИ в состав ГМИИ им. А.С. Пушкина (2019) начался процесс новой систематизации архива. Исследователи новейшего искусства подходят к необходимости высветить роль самого ГЦСИ и его выставок в художественной жизни последнего тридцатилетия и ввести в научный оборот недавно переданные в Медиатеку документы — например, архивы галереи Марата Гельмана и документы Центра современного искусства на Якиманке из собрания Леонида Бажанова. COLTA.RU присоединяется к этому процессу и публикует материал об истории творческого объединения «Эрмитаж» и связанные с ним документы эпохи. Автор текста Владислава Гайдук — ведущий специалист сектора «Медиатека» Отдела стратегии регионального развития ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Список художников для Музея современного искусства. Автограф Льва Кропивницкого © Государственный музей изобразительный искусств имени А.С. Пушкина

Любительское объединение «Эрмитаж» было создано Леонидом Бажановым в конце декабря 1986 года под патронатом московского сада «Эрмитаж», в честь которого и было названо. Организаторы объединения так определяли его задачи: «просвещение и эстетическое воспитание; объединение молодой творческой интеллигенции Москвы; организация художественных выставок молодых <…> художников; создание постоянной коллекции современного искусства, а в перспективе создание музея современного искусства» [1].

Эскизы интерьеров музея в здании Щукинской сцены. Автограф Михаила Хазина © Государственный музей изобразительный искусств имени А.С. Пушкина

Первоначально под выставочный зал хотели переоборудовать большое помещение склада для декораций — Щукинскую сцену в саду «Эрмитаж». Архитектор Михаил Хазин сделал эскизы нового пространства, но, к сожалению, эта идея так и не была воплощена. Через несколько месяцев объединению было предоставлено помещение бывшей детской библиотеки по адресу: ул. Профсоюзная, 100, недалеко от пустыря Беляево, где осенью 1974 года состоялась легендарная «Бульдозерная выставка».

Записка участника обсуждения выставки Леониду Бажанову © Государственный музей изобразительный искусств имени А.С. Пушкина

До обретения своего помещения «Эрмитаж» активно участвовал в различных мероприятиях на других площадках: выставка «Молодость страны» в Манеже, дискуссии в гостиной журнала «Юность» и в клубе общества «Знание». Знакомство публики с последними тенденциями современного европейского искусства и презентация нового творческого объединения — таковы были цели этой деятельности.

Фотографии открытия выставки «Визуальная художественная культура» © Государственный музей изобразительный искусств имени А.С. Пушкина

Всего за год «Эрмитаж» провел более десяти выставок: групповых — «Репрезентация», «Современная художественная культура», «Жилище», «Ретроспекция» и персональных — Ивана Чуйкова, Эдуарда Штейнберга, Павла Зальцмана и других. Участники объединения рассматривали свою деятельность как практическую лабораторию, преодолевающую цеховые границы. Почти к каждой выставке готовилась параллельная программа — сказывался успешный опыт организации культурной программы XVII Молодежной выставки МОСХа 1986 года, — а также проводилось открытое обсуждение выставки.

Планы выставки «Ретроспекция». Автограф (?) Леонида Бажанова © Государственный музей изобразительный искусств имени А.С. Пушкина

Самой громкой стала трехчастная выставка «Ретроспекция творчества московских художников» («Ретроспекция творчества московских художников. 1957–1987. Графика»; «Ретроспекция творчества московских художников. 1957–1974. Живопись» и «Ретроспекция творчества московских художников. 1975–1987»), которая проводилась на двух площадках в Беляеве и в выставочном зале на Петровских Линиях. На ней было представлено развитие послевоенного неофициального искусства, присутствовали все творческие объединения и направления, сформировавшиеся в советском андеграунде. Главной претензией к организаторам стало участие в выставке Игоря Шелковского, Эрнста Неизвестного и Оскара Рабина. Не удалось отстоять только Оскара Рабина: его работы не были включены в основную экспозицию, их показали на вечере, посвященном Лианозовской группе. Выставка вызвала неоднозначные отклики в прессе, а после публикации статьи Л. Черненко в газете «Советская Россия» [2] руководство районного отдела культуры предприняло весьма оригинальную попытку закрыть выставку:

«На следующий же день в одной из комнат на экспозиции графики в выставочном зале Свердловского района с потолка струями толщиной в палец потекла вода. Авария отопительной системы. “Неизвестные лица” открыли в бойлерной <…> несколько вентилей и задвижек, которые были снабжены табличками “Не открывать”, так как в здании наверху шел ремонт. Работы не пострадали. Их удалось оперативно перенести во вторую комнату выставочного зала, где они были расставлены на полу вдоль стен» [3].

Фотография выставки «Ретроспекция» © Государственный музей изобразительный искусств имени А.С. Пушкина

Выставку не закрыли, но она стала предметом обсуждения в Мосгорисполкоме. В декабре 1987 года, уже после ее окончания, секретариат Мосгорисполкома принял решение заменить организацию-учредителя «Эрмитажа» и впредь обеспечить координацию и контроль за содержанием всей выставочной работы в городе [4]. Это постановление сказалось на судьбе «Эрмитажа» самым печальным образом: не был продлен срок аренды зала на Профсоюзной, а руководство сада «Эрмитаж» начало препятствовать нормальному функционированию объединения. Была предпринята попытка сменить курирующую организацию, среди возможных вариантов рассматривались Союз кинематографистов СССР и Заочный народный университет искусств. В итоге новое пристанище «Эрмитаж», который теперь назывался Центр художественной культуры (ЦХК), обрел в Клубе путешествий в защиту мира и природы при Советском комитете защиты мира. ЦХК удалось в декабре 1988 года сделать выставку графики московских художников «Городу и миру» в ЦДХ; в мае—июне 1989 года — выставку живописи в Центральном доме кинематографистов; в июле 1989 года — выставку Гелы Зауташвили в Музее музыкальной культуры им. М.И. Глинки. В 1990-е годы из-за отсутствия помещения и финансирования деятельность ЦХК сошла на нет.

Фотография вечера Лианозовской группы © Государственный музей изобразительный искусств имени А.С. Пушкина

Любопытно, что в 1990 году в составе Центра современного искусства на Якиманке была создана галерея, унаследовавшая название и традиции творческого объединения «Эрмитаж» [5]. Ее директором стала Таисия Бондарева, а куратором — Евгения Горчакова. Акцент в галерее был сделан на выставки беспредметного искусства, прошли персональные выставки Руслана Гудиева (1990), Юрия Злотникова — «Пространство. Цвет. Импульс» (1991) и др.

Фотография вечера Юрия Соболева © Государственный музей изобразительный искусств имени А.С. Пушкина

Деятельность «Эрмитажа» важна не только для переосмысления русского послевоенного искусства, но и для истории развития институций современного искусства. Принципы, на которых была создана эта организация, стали основой для Центра современного искусства на Якиманке, а затем и для Государственного центра современного искусства. Художники — члены «Эрмитажа» — ныне признанные мэтры. Архив «Эрмитажа», переданный Леонидом Бажановым в ГЦСИ, — уникальное свидетельство процессов, запущенных в русском искусстве в эпоху перестройки. В архиве сохранились документы по организационной деятельности объединения, материалы подготовки выставок, переписка с различными официальными институциями, фотографии, пресса о выставках и о самом объединении. Среди документов можно отметить автограф Льва Кропивницкого, эскизы переустройства Щукинской сцены, выполненные Михаилом Хазиным, фотографии экспозиций «Ретроспекция творчества московских художников. 1957–1974. Живопись» и «Ретроспекция творчества московских художников. 1975–1987», фотографии творческих вечеров Юрия Злотникова, Юрия Соболева и участников Лианозовской группы.

Приглашение на выставку Руслана Гудиева (Фонд ЦСИ на Якиманке) © Государственный музей изобразительный искусств имени А.С. Пушкина

[1] Научный архив ГЦСИ. Коллекция Бажанова. Творческое объединение «Эрмитаж». Оп. 1. Д.1. Л. 2.

[2] Копия статьи хранится: Научный архив ГЦСИ. Коллекция Л. Бажанова. Творческое объединение «Эрмитаж». Оп. 1. Д.47. Л. 1.

[3] [Л. Талочкин. Ретроспекция] // Другое искусство. Москва. 1956–1988. — М.: 2005. С. 380.

[4] ЦАОПИМ. Ф. П-4. Оп. 220. Д.1999. Л. 101.

[5] Пресс-релиз галереи «Эрмитаж» // Научный архив ГЦСИ. Коллекция Л. Бажанова. Центр современного искусства на Якиманке. Папка с документами галереи «Эрмитаж». Л. 2.

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU