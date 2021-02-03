История ЦСИ на Якиманке в десяти документах

COLTA.RU продолжает следить за процессом систематизации Медиатеки ГЦСИ, которая с 2019 года стала частью собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. Этот материал посвящен архиву Центра современного искусства на Якиманке: в Научный архив ГЦСИ его передал Леонид Бажанов. Ведущий специалист сектора «Медиатека» отдела стратегии регионального развития ГМИИ Владислава Гайдук выбрала и прокомментировала несколько интересных документов из жизни галерей, входивших в ЦСИ: их срез сегодня дает представление о насыщенной и парадоксальной художественной жизни девяностых годов.

Черновой вариант структуры ЦСИ на Якиманке. Автограф Л.А. Бажанова (1990?) © ГМИИ им. А.С. Пушкина

1. Как начинался ЦСИ

Центр современного искусства на Якиманке (ЦСИ) был зарегистрирован как общественное некоммерческое объединение 30 августа 1990 года. Деятельностью ЦСИ руководил координационный совет, в который входили известные искусствоведы, критики, художники, архитекторы. Директором объединения назначили Александра Чекмарева, а художественным руководителем — Леонида Бажанова. С 1992 года пост художественного руководителя занимал Виктор Мизиано.

ЦСИ выступил инициатором и учредителем целого ряда художественных галерей, которые существовали на его территории, образовав так называемое Сообщество Центра современного искусства. По мысли организаторов, каждая галерея должна была иметь свою специализацию: фотография, видеоарт, наивное искусство, фигуративная живопись, абстрактная живопись и т.д.

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