Глава из книги Филиппа Даверио «Единство непохожих. Искусство, объединившее Европу»

Несколько дней назад издательство «СЛОВО/SLOVO» анонсировало выпуск книги популярного в Италии историка искусства, критика, куратора и преподавателя Филиппа Даверио «Единство непохожих. Искусство, объединившее Европу». Автор «Игры в живопись» рассказывает о крупнейших музеях Апеннинского полуострова и Средиземноморья, Пиренейского полуострова, Западной, Центральной и Восточной Европы (в этот раздел вошли Государственный Эрмитаж и ГМИИ им. А.С. Пушкина). Завершает книгу история Британского музея, галереи Тейт, Метрополитен-музея в Нью-Йорке и Музея изящных искусств в Бостоне. COLTA.RU публикует фрагмент из первой части, посвященный папскому городу-музею в Ватикане.

© СЛОВО/SLOVO

Становление художественного комплекса, ныне известного в мире как Музеи Ватикана, заняло довольно длительное время, будучи неразрывно переплетено с историей Рима и самого папства, которое политически начало оформляться в середине VIII в. Папа проживает в Риме — городе, епископом которого он является. Этот факт известен всем, но, возможно, менее известно, каковы взаимоотношения между папством и Ватиканом. В первые века христианства кафедра и жилище папы находились в самых разных дворцах и виллах вокруг Вечного города, если только понтифику не приходилось покидать Рим из-за волнений и политических неурядиц. Первым постоянным местопребыванием пап стал, без сомнения, Латеранский дворец, подаренный императором Константином и располагавшийся на участке, принадлежавшем его жене Фаусте (Фавсте). Однако в городе было немало дворцов, а порой и вилл за городской чертой, готовых принять святого отца. Что касается базилики Святого Петра, она стала апостольским престолом в бурный средневековый период по причине своего расположения на окраине города — там, где некогда стоял цирк Нерона и где был погребен первый глава Церкви.

Мелоццо да Форли. Сикст IV назначает Бартоломео Платину префектом Ватиканской библиотеки (фрагмент). Около 1477 г. Сколотая фреска, переведенная на полотно; 370х315. Ватикан, Пинакотека

В 1277 годупапой избрали Джованни Гаэтано Орсини, матерью которого была Перна Гаэтани. В бытность свою молодым кардиналом он сопровождал Иннокентия IV, бежавшего в Лион, когда конфликт папства и империи достиг своего апогея в связи с отлучением императора Фридриха II: французское королевство Людовика Святого предоставило понтифику более надежные гарантии безопасности. В Риме же было весьма неспокойно, и Джованни Гаэтано, восшедший на папский престол под именем Николая III, решил обосноваться вблизи базилики Святого Петра, которую он соединил безопасным проходом с замком Святого Ангела (Castel Sant'Angelo), принадлежавшим роду Орсини. На папском престоле он сменил Иоанна XXI, родившегося в Лиссабоне и ставшего магистром в Сорбонне. После своего избрания на конклаве, проходившем в Витербо, португальскому папе пришлось нелегко в беспокойном Риме, и он стал регулярно наведываться в Витербо, где чувствовал себя в большей безопасности. Но случилось так, что в одну из весенних ночей 1277 года на голову ему обрушился потолок, после чего он скончался.

Выбор Ватикана был, таким образом, продиктован соображениями безопасности, и то же самое касалось замка Святого Ангела, где много лет спустя папа Александр VI Борджа укрылся от нашествия французских войск Карла VIII в конце XV века, а несколькими десятилетиями позже, когда Рим подвергся страшному разграблению ландскнехтами Карла V в 1527 году, там нашел убежище Климент VII. Окончательный выбор Ватикана в качестве папской резиденции получил надлежащее обоснование со стороны гуманиста Лоренцо Валлы, который в качестве лингвиста и литератора доказал, что Константинов дар, якобы датированный 315 годом, является подложным, восходя к VIII или IX веку. Согласно названному документу, император Константин якобы предоставил папству мирскую власть, а Латеранской базилике — господство над всеми церквами в качестве caput et vertex (главы и вершины); именно оттуда папы произносили свое благословение Urbi et orbi («Граду и миру»). Уже Данте Алигьери, находясь в Риме, предчувствовал этот вопрос во время посещения Латерана:

О Константин, каким злосчастьем миру

Не к истине приход твой был чреват,

А этот дар твой пастырю и клиру!

Ватикан. Перспектива Галереи географических карт в направлении Галереи гобеленов

Доводы Валлы, с осторожностью поддержанные великим Николаем Кузанским, позволили папе Евгению IV, венецианцу по происхождению, перенести апостольскую кафедру и Римскую курию в старинную базилику Святого Петра и прилегающие к ней ватиканские здания, которые он начал украшать, пригласив Филарете, создавшего бронзовые двери базилики, и Беато Анджелико, выполнившего цикл фресок (ныне, к сожалению, утраченный).

Так Ватикан вошел в мировую историю. Название это фигурирует уже у Марка Теренция Варрона в самом начале нашей эры: по его мнению, оно обозначало место, предназначенное для пророчеств, так как прорицатели-авгуры предсказывали там по полету птиц все хорошее и дурное, что могло случиться с древними римлянами.

Ватикан. Музеи Ватикана, вид одной из галерей

С этого славного события, произошедшего в эпоху Возрождения, история ватиканских дворцов и базилики стала набирать обороты. В те годы Рим был еще большой деревней, раскинувшейся среди античных руин, с возвышающимися над ней средневековыми башнями феодальных семейств, которые враждовали друг с другом. Прошло полтора столетия, и папская столица изменилась до неузнаваемости: в строительные работы в Ватикане оказался вовлечен весь город. По распоряжению Сикста IV делла Ровере была воздвигнута Сикстинская капелла, автором проекта которой явился флорентиец Баччо Понтелли, а руководителем строительства — другой флорентиец, Джованнино де Дольчи. После раскрытия заговора Пацци 1478 года и для оздоровления отношений между банками Синьории Медичи и папством с берегов Арно на берега Тибра была прислана команда лучших фресковых живописцев, выполнивших первый цикл настенных росписей Сикстины: речь идет о Сандро Боттичелли, Гирландайо и Козимо Росселли, вместе с которыми в качестве помощников прибыли молодой Пинтуриккьо, Бартоломео делла Гатта и загадочный Пьеро ди Козимо. Ренессанс окончательно утвердился в Риме.

Ватикан. Вид Сикстинской капеллы

В начале следующего столетия замок Святого Ангела стал более изящным и нарядным: на папский престол вступил племянник Сикста IV Юлий II, в миру Джулиано делла Ровере. Новый понтифик получил суровое воспитание у францисканцев-конвентуалов, генеральным министром (министром-генералом) которых до этого был его дядя, однако в возрасте 27 лет ему удалось получить сан епископа, а затем он был незамедлительно возведен в кардинальское достоинство тем же дядей. Юлий II отличался суровым нравом, являясь служителем Церкви и воином одновременно. Он садился на коня и владел мечом с той же твердостью, с какой держал папский жезл. Святая Римская церковь превратилась в мощное государство со всеми необходимыми атрибутами, включая художественное великолепие.

Новый папа пригласил на работу в свою канцелярию весьма культурного и образованного молодого человека по имени Рафаэль, который был сыном Джованни Санти — живописца и литератора при урбинском дворце. Рафаэль, к тому времени уже являвшийся известным живописцем, стал в Ватикане «писателем папских грамот»; мы сказали бы сегодня, что он был принят там уже не как искусный ремесленник, а как признанный интеллектуал. Верный своему стремлению преуспеть, не покидавшему его до самого конца его недолгой жизни, Рафаэль проявил себя в разных качествах. С одной стороны, он высоко поднялся по административной лестнице, заняв пост главного хранителя римских древностей, а с другой, выступил как живописец, начав с росписей Станцы делла Сеньятура — папского кабинета, в котором подписывались бумаги. Двойственность функций Рафаэля, работавшего в папских Станцах наряду с такими мастерами, как Содома и Брамантино (тогда же Микеланджело приступил к своим гениальным фрескам, завершившим цикл росписей Сикстинской капеллы), несомненно, сказалась на двойственном характере прославленных ватиканских залов, сочетающих в себе отдельные произведения и целые коллекции.

Лаокоон. 40–30 гг. до н.э. Ватикан, Музей Пио-Клементино

В сегодняшних Музеях Ватикана переплелись разные века и эпохи; собрания художественных произведений и архитектура, предметы антикварной и новой мебели, стены с фресками ослепительной красоты — вместе они образуют уникальное единство. А сколь много было сделано в XVIII веке! Следует отдать должное прозорливости папы Пия VII, поручившего Антонио Канове сооружение и организацию дворцового крыла, в котором разместился Музей Кьярамонти, названный в честь этого понтифика, с обширным собранием античных саркофагов, надписей и фризов; позднее его достроил Рафаэль Стерн, сын архитектора Джованни Стерна, занимавший пост папского архитектора.

И, наконец, коль скоро кажущиеся несчастья иной раз таят в себе новые возможности, следует упомянуть о проломе в воротах Порта Пиа (Пиевы ворота), лишившем пап власти над Римом и их дворца на Квиринальском холме, где дышалось легче, чем вблизи Тибра с его тяжелым воздухом. Именно это поражение побудило Святой престол окончательно перенести собрания произведений искусства и предметы убранства в Музеи Ватикана. С тех самых пор, приобретя свой окончательный вид, они известны во всем мире.

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