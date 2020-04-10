Танцы онлайн

Карантин и самоизоляция буквально за месяц расширили наши практики восприятия театра и танца. Еще вчера мы знали, что магия театра — в том, чтобы оказаться с другими людьми в одно время в одном месте, а сегодня ленты соцсетей завалены ссылками на онлайн-перформансы. Эксперты перестали советовать, куда сходить, и составляют списки доступных на видео спектаклей: от шедевров Пины Бауш до 60-минутных шоу Cirque du Soleil. Мы решили сделать свою альтернативную танцевальную подборку — для тех, кто утонул в онлайн-контенте и не знает, за что браться. В ней — пять неочевидных танцперформансов с комментариями, которые помогут познакомиться с ключевыми именами и концептуальными проблемами западного танца.

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