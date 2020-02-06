Дух и плоть предательски ускользают

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6 февраля в России начинается прокат документального 3D-фильма «Каннингем» о знаменитом нью-йоркском танцовщике и влиятельном хореографе ХХ века Мерсе Каннингеме: в 2019 году ему исполнилось бы 100 лет. Новатор, определивший эстетику модернизма в современном танце, Каннингем основал свою труппу в партнерстве с композитором Джоном Кейджем и на протяжении полувека экспериментировал с радикально новыми техниками движения. Работа над фильмом продолжалась семь лет: автор, российский режиссер Алла Ковган, реконструировала знаковые постановки Каннингема в сотрудничестве с его последней труппой. Картина включила и размышления об окружении художника, куда входили Роберт Раушенберг, Джаспер Джонс, Энди Уорхол и другие. Фильм выходит в прокат почти в 30 странах. Как мы уже писали, в России показы будут сопровождаться лекциями и перформансами. Специально для COLTA.RU «Каннингема» прокомментировали режиссер Дмитрий Крымов, композитор Антон Батагов и театральный критик Богдан Королек.





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