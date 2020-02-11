Как стать Щукиным

На выставке «Щукин. Биография коллекции», которая совсем недавно с большим успехом прошла в ГМИИ, многие задавались вопросом: как же легендарный Щукин умудрился из сотен холстов, показанных ему парижскими дилерами, выбрать те имена и вещи, которые впоследствии прозвучали в истории? Щукин был очень смелым и упрямым человеком. «Если картина шокирует тебя, покупай ее», — любил повторять этот уверенный в себе купец. Увлеченный своим делом фанатик, он с одинаковым жаром показывал и комментировал свою коллекцию членам императорской семьи и нищим молодым художникам.

Страсть, искренняя увлеченность и упорство оказываются зачастую не менее эффективными инструментами в собирательстве, чем собственно капитал (и я знаю этому немало примеров). Ну а вкус, интуиция, насмотренность и, в первую очередь, живой интерес к искусству формируются путем регулярных упражнений. Причины популярности выставки Щукина заключались не только в количестве шедевров на квадратный метр, но и в том, что выставка эта показала: частная жизнь простого человека, поглощенного страстью к искусству и его собирательству, может стать легендой для следующих поколений и послужить формированию новой эстетики.

Фрагмент стенда Helene Bailly Gallery. На фото — работы Анри Матисса «Коленопреклоненная обнаженная» (1919) и «Ступня» (1952). BRAFA 2020 © Emmanuel Crooy

В России до сих пор бытует мнение, что коллекционирование — занятие для очень богатых. На самом деле начать формировать свою коллекцию можно, имея несколько тысяч или даже сотен евро. Главное — заинтересоваться искусством и собирательством, захотеть вникнуть и разобраться. Коллекционирование наполняет жизнь новыми смыслами, включает частное существование человека в обширное культурное поле. Поиск, изучение предмета, круг общения увлеченных (посвященных) становятся областью живого интереса. Кроме того, при помощи своей коллекции собиратель, вовсе не будучи художником, реализует себя творчески, воплощает свое видение искусства. Моя маленькая коллекция (пусть даже это лишь графика и рисунки) — это мой вкус, моя осведомленность и интуиция: «я так вижу».

Главный инструмент собирателя — его глаз. В первую очередь, насмотренность развивается посещением музеев: они дают объемное представление об истории искусства, вводят в контекст, оттачивают вкус. Здесь все разбито на разделы, классифицировано и подписано; качество и подлинность экспонатов не вызывают сомнений.

Фрагмент стенда Repetto Gallery. Римская алебастровая ваза (1600-е), консоль парижского мастера Жоржа Якоба (эпоха Людовика XVI), работа Христо «Окруженные острова (Бискайский залив, Большой Майами, Флорида)» (1983). BRAFA 2020 © Тамара Вехова

Однако познавать мир искусства и учиться ориентироваться в нем, определяя своих фаворитов и область интереса, можно и в другом, параллельно существующем пространстве, которое пока еще мало изучено российской публикой. Речь идет об арт-ярмарках. И если музей — подготовленная территория, размеченная флажками и сигнальными огнями для посетителя с любым уровнем подготовки, то арт-ярмарка — всегда прыжок в неизвестность, дикий и рискованный слалом среди всевозможных эпох, стилей и жанров, представленных в самых неожиданных сочетаниях. Вот где можно и нужно задействовать свою интуицию и учиться полагаться лишь на свой собственный глаз, «прокачать» компетенцию и опыт! Потенциальная возможность стать обладателем полюбившегося предмета активизирует самые неожиданные рецепторы, благодаря чему процесс обучения становится еще более увлекательным и азартным.

Большие, качественные и интересные арт-ярмарки идут практически круглый год — в разных городах и странах. Например, в последнюю декаду января в Брюсселе проходит ежегодная арт-ярмарка BRAFA, старейшая и одна из лучших в Европе: именно с этой ярмарки можно начинать собирателю с небольшим бюджетом. О ней я поговорила с Екатериной де Рошамбо-Лимонад, ее официальным представителем в России.

Барбара Хепуорт. Струнная фигура (птица кроншнеп). 1956. Galerie Fleury. BRAFA 2020 © Emmanuel Crooy

— Чем BRAFA отличается от других современных ярмарок искусства?

— Изначально BRAFA была законодателем моды на эклектизм. Здесь и сегодня можно встретить все что угодно: череп доисторического пернатого юрского периода, шедевры мелкой античной пластики, современную скульптуру, живопись и графику знаменитых художников, коллекционный дизайн со всех континентов и даже крупный метеорит. В 2018 году на BRAFA была продана знаковая работа Рубенса, в 2016-м — пейзаж Казимира Малевича. В этом году на аукционе было продано пять больших фрагментов Берлинской стены (выручка аукциона составила 326 000 евро, эти деньги пошли на благотворительность).

Пять фрагментов Берлинской стены, выставленных на благотворительный аукцион ярмарки BRAFA 2020 © Emmanuel Crooy

Зачастую на ярмарках искусство представлено секциями, по периодам и видам. А BRAFA изначально была особенным местом, где все выставлялось вперемешку: это особый конек бельгийцев — недаром бельгийцем был и легендарный Вервордт, законодатель моды на эклектизм в архитектуре и дизайне. Здесь особую роль играет сама эстетика стендов. Многие из них представляют собой увлекательнейшие мини-экспозиции, для чего приглашаются знаменитые архитекторы и декораторы.

Кроме того, на нас работает правильный размер ярмарки. Она не слишком большая, но и отнюдь не маленькая. Около 130 галерей-участников. Я советую закладывать на ее посещение два дня, потому что непрофессионалу больше трех-четырех часов подряд ходить невозможно: наступает передозировка искусства.

Атмосфера здесь очень дружелюбная: ведь некоторые ярмарки очень снобские, галеристы смотрят на посетителей так, что те буквально боятся зайти на стенд, не говоря уже о том, чтобы спросить о чем-либо. Что касается BRAFA (и это тоже бельгийская черта) — ты можешь заходить, общаться, тебе все расскажут и покажут.

Eurhinosaurus longirostris. Юрский период (175–183 млн лет). Стенд галереи Theatrum Mundi. BRAFA 2020 © Тамара Вехова

— Это очень хорошо, но вот скажи, пожалуйста: если наш читатель — не коллекционер, а просто любитель искусства, имеет ли смысл ему ехать на ярмарку? Будут ли ему там рады?

— С точки зрения любителя, который живо интересуется искусством и хочет научиться ориентироваться на арт-рынке, — однозначно да: он получит массу впечатлений. В ярмарке участвуют 14–18 стран. Даже профессионал, приезжая в тот или иной город, не сможет обойти столько галерей, сколько представлено здесь. Также надо учесть, что на BRAFA галеристы стараются представить лучшее из возможного: зачастую они собирают экспозицию целый год, не выставляют и не продают предметы, сохраняя их для ярмарки. Но скажу честно: галеристу праздный посетитель, не покупатель, вовсе не интересен. Участие в ярмарке стоит больших денег, им важно не только показать, но и продать свои предметы — «отбиться».

Анто Карт. Извозчик. 1918. Lancz Gallery. BRAFA 2020 © Fabrice Debatty

— И с какой суммой в кармане гость ярмарки может почувствовать себя потенциальным покупателем?

— На самом деле, даже с небольшим бюджетом можно проявить вкус и фантазию. Например, в прошлом году на стенде Galerie Maeght тиражные подписные вещи Матисса или Хуана Миро продавались за две-три тысячи евро. Бывает, что и за несколько сотен евро можно приобрести настоящий артефакт, что-нибудь небольшое, из египетской археологии. В этом году на многочисленных стендах, представляющих tribal art — примитивное искусство (сказывается колониальное прошлое Бельгии), встречались восхитительные африканские маски XIX века, мелкая пластика и украшения, которые стоили от 400 до 5000 евро. Но главное на ярмарке — любопытство. Если уж вы здесь, то ведите себя активнее, спрашивайте, интересуйтесь. Не бойтесь узнать цену, потому что она может удивить, причем приятно удивить. На арт-ярмарке вы научитесь ориентироваться, соотносить стоимость и качество. Узнавая цену, можно заодно проверить себя, свою интуицию.

Фрагмент стенда Galerie Berger. На фото — журнальный столик эпохи Людовика XV — Людовика XVI, секретер эпохи Людовика XVI. BRAFA 2020 © Тамара Вехова

— Мы регулярно слышим о громких скандалах на рынке искусства, связанных с подделками. Как обстоит с этим дело на BRAFA? Чем гарантированы подлинность вещей, точность их датировок и атрибуции?

— 100 независимых экспертов со всего мира, так называемый веттинг-комитет (от англ. to vet — «проверять, исследовать». — Ред.), тщательно досматривают все 14 разделов ярмарки. После того как стенды уже смонтированы, все закрывается на два дня, и на ярмарку заходит веттинг-комитет с лабораторным оборудованием и рентгеновским аппаратом. Вызывающий сомнения экспонат либо сразу удаляют, либо запрашивают о нем дополнительную информацию у галериста. Бывает, что дело заканчивается просьбой поменять атрибуцию. Допустим, мебельщик говорит: это XVIII век — а на самом деле это начало XIX. Такое эксперты очень не любят.

В прошлом году на BRAFA впервые приезжала Кристина Краснянская (галерея «Эритаж», Москва), единственный российский участник ярмарки. Члены комитета звонили в Пушкинский музей получить рекомендации, так как материал был им недостаточно знаком.

Фрагмент стенда галереи Serge Schoffel — Art Premier. Маска (Мали, XIX в.). BRAFA 2020 © Тамара Вехова

Кроме провенанса эксперты обязательно смотрят качество реставрации. Если вещь отреставрирована, есть допустимое значение, когда произведение считается подлинным, и если оно превышено, то все — вещь зареставрирована, то есть фактически переписана заново. Такой предмет немедленно снимается со стенда. Таким образом BRAFA ревностно блюдет свою репутацию, а также выступает своего рода гарантом безопасности и прав покупателя, который не должен столкнуться с подделкой или с некачественным произведением. На каждой антикварной ярмарке должен быть солидный веттинг-комитет, а на ярмарке современного искусства — независимый экспертный худсовет, который не пропустит второсортные, третьесортные работы. Впрочем, некоторые организаторы ярмарок недолюбливают комитет за то, что на последнем этапе он очень много всего отсеивает.

Марино Марини. Всадник. 1947. Die Gallery. BRAFA 2020 © Тамара Вехова

— Выходит, что на ярмарке совершать покупки безопаснее, чем в той же галерее, но в ее родных стенах?

— Именно так. Если галерея может у себя «пошалить», то здесь у нее мотивация отпадает очень быстро.

— А бывает, что музеи покупают у вас свои экспонаты?

— Конечно, постоянно. Зачастую галеристы тесно сотрудничают с музеями, и сотрудники музеев приходят сюда в день открытия увидеть лучшее, что у них есть.

Один из стендов ярмарки. BRAFA 2020 © Тамара Вехова

— Ярмарка в современном понимании — еще и образовательный ресурс…

— Да, у нас есть BRAFA Art Talks — лекционная программа, куда приезжают ведущие кураторы, коллекционеры, реставраторы и рассказывают о своей работе. Кстати, часть лекций снимается и выкладывается на YouTube. У нас выступают кураторы из MoMA, Британского музея. В этом году к нам приезжал знаменитый театральный режиссер Роберт Уилсон, тоже коллекционер, который рассказал историю своей коллекции. Ну и поскольку в эти же дни в Генте открылась долгожданная выставка ван Эйка «Оптическая революция», ее кураторы рассказали много интересного об этом художнике. Кроме того, по ярмарке регулярно водят бесплатные экскурсии с кураторами, искусствоведами, коллекционерами. Купив входной билет на выставку, можно пройтись по стендам с такой группой.

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