Жизнь советского коллекционера в пяти картинах

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Охотники за искусством

До 29 августа в Музее русского импрессионизма проходит выставка «Охотники за искусством»: более 70 работ русского и советского модернизма раскрывают истории четырнадцати советских коллекционеров, которые под угрозой конфискаций и арестов собирали искусство первой трети XX века. Сейчас сложно поверить, что этот едва ли не самый значимый пласт русской живописи, который повлиял на развитие сразу нескольких художественных эпох, далеко не всегда имел однозначно музейную репутацию; сложно и понять, как много для восстановления полного представления о художнике делали именно коллекционеры, которые выступали независимой силой, сильно повлиявшей как на музейную политику, так и на научное сообщество в СССР. В этом небольшом материале мы делимся историями пяти коллекционеров, чьи собрания представлены на выставке.

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