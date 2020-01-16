Феминнале в Бишкеке: итоги

Чем все закончилось

С 27 ноября по 16 декабря в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в Бишкеке проходила I Феминнале современного искусства. Первая в стране СНГ феминистская выставка подобного масштаба включала в себя работы 56 художниц из 22 стран. Сразу же после открытия организаторки оказались в центре головокружительного скандала: ультраправые радикалы требовали закрыть экспозицию. В итоге часть работ была перенесена в коммерческое пространство ololo, а директриса музея Мира Джангарачева написала заявление об увольнении. Об этих событиях мы подробно писали.

С момента публикации последнего материала в музее назначили новую директрису — Айгуль Мамбетказиеву, которая ранее занимала должность главной хранительницы. Новое руководство потребовало снять с фасада музея баннер Феминнале до официального завершения экспозиции, что и было сделано.

Министерство культуры дало официальный ответ на открытое письмо деятелей культуры, в котором они призывали защитить выставку от цензуры:

Помимо этого 9 декабря в Министерство культуры было направлено еще одно открытое письмо — уже от художниц — участниц выставки, в котором они выразили свое возмущение цензурированием их работ. Ответа на свое обращение они не получили.

Анастасия Инопина рассказывает о пяти наиболее интересных экспонатах Феминнале.





Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU