 
16 января 2020ИскусствоИнсталляция
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Феминнале в Бишкеке: итоги

Финал истории и пять экспонатов скандальной выставки

текст: Анастасия Инопина
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    Чем все закончилось

    С 27 ноября по 16 декабря в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в Бишкеке проходила I Феминнале современного искусства. Первая в стране СНГ феминистская выставка подобного масштаба включала в себя работы 56 художниц из 22 стран. Сразу же после открытия организаторки оказались в центре головокружительного скандала: ультраправые радикалы требовали закрыть экспозицию. В итоге часть работ была перенесена в коммерческое пространство ololo, а директриса музея Мира Джангарачева написала заявление об увольнении. Об этих событиях мы подробно писали.

    С момента публикации последнего материала в музее назначили новую директрису — Айгуль Мамбетказиеву, которая ранее занимала должность главной хранительницы. Новое руководство потребовало снять с фасада музея баннер Феминнале до официального завершения экспозиции, что и было сделано.

    Министерство культуры дало официальный ответ на открытое письмо деятелей культуры, в котором они призывали защитить выставку от цензуры:

    Помимо этого 9 декабря в Министерство культуры было направлено еще одно открытое письмо — уже от художниц — участниц выставки, в котором они выразили свое возмущение цензурированием их работ. Ответа на свое обращение они не получили.

    Анастасия Инопина рассказывает о пяти наиболее интересных экспонатах Феминнале.

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