Легендарному Институту искусствознания грозит уничтожение

В 2012 году пост министра культуры РФ занял Владимир Мединский. И в том же году начались действия по планомерному уничтожению фундаментальной гуманитарной науки. За два года «реформ» Институт культурологии и Институт киноискусства были полностью уничтожены. Два других научных учреждения — Российский институт истории искусства в Санкт-Петербурге и Институт культурного и природного наследия им. Лихачева, насильственно слитый с остатками Института культурологии, — разорены, разобщены и деморализованы. И в каждом случае первым шагом на пути к уничтожению перечисленных институтов была насильственная смена руководства: профессиональный ученый заменялся на посту директора никому не известным (или, наоборот, печально известным) ставленником министерства, «имеющим опыт эффективного управления и менеджмента».

Государственный институт искусствознания также должен был подвергнуться разрушительным реформам уже тогда, в 2012 году. Однако за долгие годы своего существования (он был создан в 1944 г. Грабарем) институт не зря заслужил славу не только одного из самых высокопрофессиональных, но и одного из самых неофициозных и свободолюбивых учреждений. На его защиту дружно встали тогда все сотрудники во главе с тогдашним директором Д.В. Трубочкиным, не побоявшимся вступить в спор с представителями министерства на страницах прессы. Институт поддержали и многие представители научного и творческого сообщества: не забудем, что только в Козицком занимаются одновременно историей и теорией изобразительного искусства, музыки, театра, кино, архитектуры и т.д., а в числе его действующих сотрудников такие звезды, как А.В. Бартошевич, В.Ю. Силюнас, Л.И. Лифшиц, О.С. Попова, С.И. Савенко, Л.О. Акопян, Е. Бобринская и т.д. В результате шумного скандала кадровые перестановки в ГИИ ограничились «мягкой» сменой директора и временным (весьма непродолжительным) внедрением в штат нового замдиректора по развитию. Вместо вышедшего из повиновения Д.В. Трубочкина на руководящий пост была назначена сотрудница института Н.В. Сиповская. Надо сказать, что это назначение — возможно, единственное, за что можно с открытым сердцем воздать хвалу Министерству культуры РФ и лично министру В.Р. Мединскому! За семь лет, которые Сиповская руководит Институтом искусствознания, он вышел на качественно новый уровень. Полным ходом идет самая что ни на есть фундаментальная работа: недавно силами музыковедов были изданы полные собрания сочинений Мусоргского и Чайковского, том за томом выходит «История русского искусства», затеянная еще А.И. Комечем. Одновременно в ГИИ регулярно проводятся чрезвычайно интересные и неожиданные по тематике международные конференции — достаточно вспомнить Сарабьяновский конгресс, на который раз в два года съезжаются лучшие ученые со всего мира. Первым и пока последним в России институт вступил в Международную ассоциацию научных учреждений искусствоведческого профиля RIHA. В свою очередь, сотрудничество с частными фондами и художественными музеями обеспечивает приток в Козицкий самой широкой публики: здесь проводятся разнообразные выставки, а на концертах музыки советских нонконформистов и кинолекториях, организуемых уже второй год совместно с Музеем Анатолия Зверева (Музей AZ), бывает трудно найти свободное место.

Вся эта бурная деятельность разворачивается на фоне хронического финансового дефицита, дыры в котором сотрудники и члены дирекции залатывают как могут, нередко тратя на общественные нужды личные деньги. Апофеозом года является день института с непременным капустником и не менее непременным салатом оливье, который директор изготавливает лично и привозит на праздник в товарных количествах.

С учетом всего этого внеочередная комплексная проверка Минкульта, назначенная строго в дни празднования институтом своего 75-летнего юбилея и период подготовки к нему, выглядела по меньшей мере странно. Кафкианско-гоголевским фоном нескольких приуроченных к празднику международных конференций, а также встречи директоров крупнейших искусствоведческих институтов из Франции, Германии, Италии, Испании, Польши, Чехии, США и т.д. служили проверка боеготовности огнетушителей, вычитка протоколов заседаний и подсчет по головам сотрудников, присутствующих на рабочих местах. По итогам проверки были составлены акты, содержавшие либо абсурдные и легко опровергаемые с документами в руках, либо небольшие и легко устранимые претензии. Тем не менее еще до того, как институту было позволено аргументированно опровергнуть большую часть выдвинутых обвинений, а министерством был вынесен окончательный вердикт, в ТАСС прошла новость с эффектным заголовком: «Минкультуры: Институт искусствознания неправомерно выплатил премии на сумму 95 млн рублей». В реальности эта поражающая воображение сумма складывается из «поощрительных надбавок», которые выплачивались всем 200 сотрудникам в течение трех лет. Если произвести нехитрую калькуляцию, становится понятно, что прибавка к зарплате штатного сотрудника составляла в среднем около 10 тысяч рублей в месяц. К этому остается только добавить, что другой претензией комиссии было невыполнение майских указов президента по повышению заработной платы ученым (без вышеупомянутых премий ежемесячный оклад на полной ставке составляет около 20–30 тысяч рублей). Что называется, выводы делайте сами! В свою очередь, инкриминировавшееся институту «частичное невыполнение госзадания» есть, с одной стороны, результат неправильного учета и подсчета, а с другой, претензия в адрес сотрудников, осмелившихся умереть до окончания работы над утвержденной министерством темой.

Хотя все уточнения и разъяснения, касавшиеся проверки, были в срок представлены в Министерство культуры, вчера Н.В. Сиповской было предложено покинуть свой пост, а уже сегодня ночью ТАСС снова опубликовал ту же самую не соответствующую действительности информацию о неправомерно потраченных миллионах и прочих злостных нарушениях, сопроводив сей текст уверениями, что директора никто увольнять не собирается. Поскольку первая часть публикации не имеет отношения к действительности, есть основание не верить и второй. А поскольку у нас перед глазами опыт разгрома практически всех остальных научных институтов МК РФ и удавшегося или неудавшегося (как в случае с питерским РИИИ) отъема у них «лакомых» зданий в центре столиц, мы не можем не опасаться за судьбу Государственного института искусствознания, имеющего одновременно счастье и несчастье располагаться в особняке конца XVIII века, любовно и профессионально отреставрированном еще в период директорства А.И. Комеча. Тем более что в здании, занимаемом ранее НИИ киноискусства, теперь помещается Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры…

Не меньшие опасения вызывает пусть и опровергаемое в данный момент намерение снять с должности директора, в числе достоинств которого — не только профессионализм и высокий авторитет в научном и творческом сообществе, но и чаемые министерством качества эффективного менеджера. Впрочем, введенная в последние годы система оценки научной эффективности, построенная на обобществленном бюрократическом крючкотворстве и отдающая предпочтение количественным характеристикам перед качественными, вряд ли способна это зафиксировать.

Общее собрание сотрудников института было назначено на сегодня на 12:00. Чем оно кончится, мы еще не знаем. COLTA.RU будет следить за развитием событий.

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