Пять картин испанского импрессионизма

Рикард Каналс. Долина Бои. Ок. 1896. Собрание Франсеска Фонбоны, Барселона

Баскские истоки

В Музее русского импрессионизма до 26 января проходит выставка «Импрессионизм и испанское искусство». Впервые в России зрители смогут познакомиться с творчеством восемнадцати испанских художников, творивших на рубеже XIX–XX веков. В экспозиции представлены работы из ведущих музеев Испании, частных коллекций и собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Французские художники-импрессионисты, изменившие ход развития мирового искусства, считали своими учителями великих испанских мастеров: Диего Веласкеса, Франсиско Гойю и Эль Греко. Испанские художники рубежа XIX–XX веков соединили эти две тенденции в своем творчестве — при всей опоре на импрессионизм в их работах ярко звучат живописные традиции испанского золотого века.

Интересно, что влияние импрессионизма на творчество испанских художников началось прежде всего с Каталонии и Страны Басков. Особенно идеи французских новаторов впечатлили Аурелиано де Беруэте и его товарища Хоакина Соролью, которые наиболее ярко и активно развивали приемы новой школы. В 1897 году в Салоне импрессионистов и символистов приняли участие каталонские художники Изидре Нонель и Рикард Каналс. Каналс с тех пор стал неизменным связующим звеном испанской культуры с импрессионистическим направлением.

И все же окончательно французский импрессионизм завоевал умы испанских художников лишь в начале XX века, когда Мариан Пиделасерра и Пере Изерн выставили свои работы парижского периода в барселонской галерее Sala Parés: тогда на юге Испании впервые были показаны пейзажи, выполненные в подлинно импрессионистической манере, напоминающей Моне, Сислея и Писсарро.

COLTA.RU cобрала комментарии координатора выставки Марии Мороз о работах, представленных на выставке, которые показывают главные черты импрессионизма в Испании.









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