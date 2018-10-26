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26 октября 2018ИскусствоИнсталляция
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Preview_cover_pictureЛесные ребусы
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Лесные ребусы

Инсталляция Ирины Кориной о книжных и архитектурных знаках, спрятанных в чаще

 
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В конце золотой осени COLTA.RU вспоминает один из самых интересных проектов последних месяцев, связанных со взаимодействием природы и современного искусства. Размышляя о детском чувстве непрерывности времени, Ирина Корина забралась сначала в глубину леса, а потом на самые высокие деревья, чтобы соединить тяжеловесную рыхлость позднесталинского стиля с тонкими и цветными книжными заставками 1970-х. Кстати, часть съемки велась через подзорную трубу.

От автора

Работа называется «Растительный мотив». Основная интрига была придумана создателями детского «Архстояния», тема которого в этом году — «Я иду искать». Катя Порутчик и Юля Бычкова предложили создать спрятанные, секретные объекты, разглядеть которые можно только в подзорную трубу, забравшись на самый верх башни Бернаскони.

Я решила еще больше запутать зрителя. Работу не только сложно обнаружить, ее надо еще и разгадать: эти объекты — ребусы.

«Растительный мотив» посвящается моему детству и искусству семидесятых. Благодаря слоям времени, дымке в общее пятно соединилось то, что было отдельным. Я имею в виду позицию и слова концептуалистов о работе в книжной графике. Многие (в первую очередь, Илья Кабаков) говорили в своих воспоминаниях, что работа в книжной графике была для них нелюбимой, вынужденной халтурой.

Но именно эти книжки и были частью моего детства, и этот язык, игра со шрифтом и словами, а также конспирология и тайна, окружающие практики московского романтического концептуализма, соединились в этом лесу.

Сами объекты — городские агенты, командированные в лесную чащу. Я использовала фотографии московских поверхностей — это белый граненый кафель со станции «Парк культуры», советские шрифты, которыми набраны названия, мрамор метрополитена. Мне захотелось на время «разоблачить» растительные мотивы, что пришли в архитектуру из природы, и вернуть их назад, в лес. Это гипсовая лепнина сталинских зданий (в виде венков из ветвей), барельеф с розой, колонна одного из павильонов ВДНХ, имитирующая ствол экзотического дерева, а также сухие осенние листья в виде напечатанных фотоповерхностей.

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