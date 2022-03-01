Российские историки выступили с антивоенным письмом

Более тысячи ученых, преподавателей, студентов, аспирантов и выпускники исторических факультетов вузов России подписали открытое письмо против военных действий в Украине.

Письмо опубликовано здесь, COLTA.RU приводит его текст полностью:





Мы, российские историки — ученые, преподаватели, студенты, аспиранты и выпускники исторических факультетов — выражаем решительный протест против военных действий, которые ведутся российскими вооруженными силами на территории суверенного государства Украина.

Ссылками на историческую неполноценность других государств и народов в прошлом оправдывались многие разрушительные войны и захватнические действия. В XXI веке такая манипуляция историей недопустима. Споры должны решаться в дискуссиях, на дипломатических встречах и научных конференциях, а не на полях сражений.

Весь опыт ХХ века показывает, что войны заканчиваются катастрофой для всех участников. Применение оружия ведет к жертвам среди мирного населения, разрушениям домов и коммуникаций, а в результате — к гуманитарной катастрофе. Люди покидают свои дома, становясь беженцами. Разрываются важные экономические, культурные, личные связи. Война уничтожает ценнейшие памятники прошлого, которые мы обязывались беречь для потомков. На территории Украины находятся такие памятники всемирного наследия, как храм Святой Софии и Золотые ворота в Киеве, Пятницкая церковь в Чернигове и другие.

Украина была и остается для России действительно братской страной, с которой нас связывают родственные, дружеские и профессиональные связи, общий исторический опыт. Мы говорим о подвиге наших народов во время Великой Отечественной войны. Наши предки сражались плечом к плечу за то, чтобы нас — их сыновей, внуков и правнуков — никогда не коснулась война.

В будущем нам придется отвечать на вопрос уже наших детей и внуков о причинах той катастрофы, которая разворачивается на наших глазах. Нам всем, российскому обществу, придется проделать огромную работу по осознанию своей ответственности за эти события.

Мы требуем немедленно остановить войну.



P.S. Заявление с требованием прекратить военные действия в Украине подписали более ста российских киноведов, кинокритиков и киножурналистов.

В заявлении, в частности, говорится:

«Массовый кинематограф давно превратил войну в лихой аттракцион. Но когда на экранах телевизоров и мониторах компьютеров идет в реальном времени хроника боев, в которых участвуют и погибают сыновья, мужья, внуки, братья, друзья — и русские, и украинцы, — необходимо опомниться. Вспомнить, сколько горя принесли в каждую семью мировые и локальные войны.

Каждого из нас в школе, даже в детском саду учили: война — недопустима, мы — за мир во всем мире. Люди, вспомните себя, очнитесь! Остановите войну и смерть!»







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU