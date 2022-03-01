Российские писатели и руководители творческих вузов выступили в поддержку действий России в Украине

«Литературная газета» опубликовала обращение писателей России «Кто хочет жертв?» в поддержку действий российских войск в Украине. Ректоры ведущих творческих вузов России в связи с этими событиями обратились к членам Ассоциации учебных заведений искусства и культуры.

На 28 февраля обращение на сайте «Литературной газеты» собрало около трехсот подписей писателей, поэтов, публицистов и других деятелей литературы, в том числе Сергей Арутюнов, Михаил Гундарин, Иван Купреянов, Ефим Бершин, Павел Крусанов, Олег Демидов, Максим Замшев, Лола Звонарева, Инна Кабыш, Марина Кудимова, Сергей Лукьяненко, Сергей Куняев, Дмитрий Мурзин, Даниэль Орлов, Игорь Панин, Евгений Попов, Юрий Поляков, Евгений Рейн, Андрей Рудалев и Вадим Степанцов.

«Так кто же хочет жертв? — спрашивают авторы обращения. — Наши войска, пока не уничтожившие намеренно ни единого мирного жителя? Или те, кто ведет непрекращающуюся лингвистическую войну против русского языка, а также информационную войну против русского сознания? Ответ ясен. Жертв хочет обнявшийся с нацистами Запад, хотят бандерлоги, братающиеся с натовцами».

«А чего хотим мы? Мы хотим, чтобы Украина была суверенной и дружественной, процветающей и свободной. Но не хотим, чтобы ею правили нацисты. Вот поэтому с горечью, но и с надеждой смотрим мы, писатели, на вынужденные действия российской армии. С надеждой смотрим на Президента», — говорится в обращении.

Оно заканчивается словами:

«Писатели не хотят войны, не хотят вмешиваться в политику. Гуманитарные документы всего мира — прямо запрещают это. Но голос разума и вдохновения, голос литературы, все равно прозвучит и сегодня, и позже, когда придет пора изобразить то, что происходило в наше неповторимое, хоть и безумно трудное время.

Мир тебе, Украина! Мир вам, Россия и Белоруссия! Из одного истока мы, и этот исток Руси изначальной будет питать и нас, и близкие нам по духу народы, всегда!»



Также в связи с войной в Украине вышло обращение к членам Ассоциации учебных заведений искусства и культуры, которое подписали ее президент ректор ВГИКа Владимир Малышев и члены правления — ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Театрального института имени Б. Щукина Евгений Князев, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский и ректор Московской консерватории Александр Соколов.

В обращении, в частности, говорится, что «в связи с резким обострением международной обстановки, из-за рубежа делаются активные попытки расколоть российское общество, посеять панику, исказить смысл происходящих событий».

«В наше время, когда против России развернута информационная война, крайне важно понимать какая ответственность лежит на профессорско-преподавательском составе, на тех кому доверяют учащиеся, на тех, кто может доходчиво и правдиво разъяснить особенности происходящего», — отмечают авторы обращения.

«В наших вузах нет разделений на национальности, — пишут они. — Все мы один коллектив, одна семья. Наша главная задача как государственных учебных заведений — обеспечить качественный, беспрерывный учебный процесс, пресекать любые провокационные призывы, грамотно разъяснять студентам истоки и алгоритм разрешения сегодняшней ситуации, оказывать при необходимости украинским студентам материальную помощь».







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