Дирижер Иван Великанов отстранен от участия в «Золотой маске»

© Ivan Velikanov / Facebook

Вечером 28 февраля дирижер Иван Великанов сообщил, что его отстранили от участия в фестивале «Золотая маска» после того, как он выступил с заявлением против войны.

Об этом Иван Великанов сообщил вечером 28 февраля.

«Спешу сообщить, что в связи с моим небольшим антивоенным спичем и исполнением темы из "Оды к Радости" Бетховена перед спектаклем 25 числа в Нижегородской опере, я отстранен от дирижирования "Свадьбой Фигаро" завтра (1 марта) в Москве на фестивале "Золотая маска"», — написал дирижер в своем фейсбуке

Иван Великанов пожелал удачи участникам спектакля и Фабио Мастранджело, который встанет за дирижерский пульт вместо него на сегодняшнем представлении «Свадьбы Фигаро» в рамках фестиваля «Золотая маска», которое пройдет на сцене Московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова.

Спектакль «Свадьба Фигаро» Нижегородского театра оперы и балета получил семь номинаций на российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Дирижер-постановщик спектакля Иван Великанов номинирован в категории «Опера / работа дирижера».

P.S. Сегодня, 1 марта, объявлен шорт-лист российской оперной премии Casta Diva по итогам 2021 года в восьми номинациях:

Событие года

Фестиваль Московской филармонии: «Гендель. Мир горний и мир дольний». Концертное исполнение опер «Юлий Цезарь» «Тамерлан», «Роделинда» (автор проекта М. Фихтенгольц)

Спектакль года

«Саломея» Р. Штрауса. Большой театр России/совместная продукция с Метрополитен-опера (Т. Сохиев, К. Гут, Э. Плюсс)

«Свадьба Фигаро» Моцарта. Нижегородский театр оперы и балета (И. Великанов, Д. Белянушкин, В. Шильдкрот)

«Фауст» Гуно. Пермский театр оперы и балета (А. Абашев, В. Бархатов, З. Марголин)

Европейское событие

«Енуфа» Яначека. Ковент-Гарден, Лондон (Х. Нанаши, К. Гут, М. Ливайн)

«Тристан и Изольда». Баварская Опера, Мюнхен (К. Петренко, К. Варликовский, М. Щчесняк)

Серия постановок Барри Коски: «Кавалер розы» Р. Штрауса. Баварская Опера, Мюнхен (В. Юровский), «Золотой петушок» Римского-Корсакова. Экс-ан-Прованс (Д. Рустиниони), «Возвышение и падение города Махагони» Вайля. Комише Опер, Берлин (А. Рубикис)

Певица года

Ольга Перетятько

Олимпия, Антония, Джульетта, Стелла («Сказки Гофмана», Гамбург), Мария («Мазепа», Берлин, конц. исп., К. Петренко), Джильда («Риголетто», Лисео, Барселона)





Екатерина Семенчук

Леди Макбет («Макбет», Ла Скала, Риккардо Шайи), Прециозилла («Сила Судьбы», Баварская Опера), Амнерис («Аида», Арена ди Верона, закрытие фестиваля), Любава («Садко», Большой театр), Иокаста («Царь Эдип», Берлинская филармония, К. Петренко), Иоанна («Орлеанская дева», премьера и дебют роли), Катерина Измайлова («Леди Макбет Мценского уезда», дебют роли), Далила («Самсон и Далила»), Маргарита («Осуждение Фауста») – все Мариинский театр, Гергиев



Елена Стихина

Саломея («Саломея», Ла Скала, премьера, Р. Шайи), Тоска («Ковент Гарден), Мария («Мазепа»), Антония («Сказки Гофмана»), Розалинда («Летучая мышь»), мадам Баттерфлай – все Мариинский театр, Гергиев

Певец года

Липарит Аветисян

Альфред («Травиата», Ковент Гарден, Берлин, Цюрих), Водемон («Иоланта», Берлин, Штаатсопер), Герцог («Риголетто», Ковент Гарден), Неморино («Любовный напиток», Ковент Гарден)



Богдан Волков

Феррандо («Так поступают все женщины», Зальцбург/Ла Скала), Неморино («Любовный напиток», Турин/Баварская Опера, Мюнхен), Фентон («Фальстаф», Штаатсопер, Берлин) Ленский («Евгений Онегин», Венская Опера) Альфред («Травиата», Амстердам)



Алексей Марков

Скарпья («Тоска», Ковент Гарден), Лионель («Орлеанская дева», премьера, Мариинский театр), Эскамильо («Кармен», Большой театр)



Борис Пинхасович

Майор Ковалев («Нос», Баварская Опера, Мюнхен), Родриго («Дон Карлос», Венская Опера), Форд («Фальстаф», Венская Опера), Елецкий («Пиковая дама», Венская Опера).



Алексей Тихомиров

Инквизитор («Огненный Ангел», премьера, Ан дер Вин), Чуб («Ночь перед Рождеством», Франкфурт-на-Майне), Пимен («Борис Годунов», премьера, Монако/Большой театр), князь Болконский («Война и мир», премьера, Женева), царь Салтан («Сказка о царе Салтане», Большой театр), Мефистофель («Фауст», Новая Опера)



Станислав Трофимов

Линдорф, Коппелиус, Миракль, Дапертутто («Сказки Гофмана», премьера), Папа Климент VII («Бенвенуто Челлини», премьера), Чуб («Ночь перед Рождеством») – все Мариинский театр, Гергиев

Взлет

Василиса Бержанская

Дорабелла («Так поступают все женщины», Флоренция, З. Мета), Розина («Севильский цирюльник», Венская Опера), Фенена («Набукко», премьера, Ковент Гарден)





Иван Гынгазов

Сергей («Катерина Измайлова», Большой театр), Садко (Большой театр), Самсон («Самсон и Далила»), Эней («Троянцы» Берлиоза), Гуэвара («Христофор Колумб» Франкетти), Бенвенуто Челлини («Бенвенуто Челлини») — все Мариинский театр



Альбина Латипова

Гиневра («Ариодант», Д. Капуана, Д. Олден), Сюзанна («Свадьба Фигаро»), донна Анна («Дон Жуан») — все Большой театр

Лучшая зарубежная певица

Элина Гаранча

Кундри («Парсифаль», Венская Опера, Ф. Жордан, К. Серебренников) Далила («Самсон и Далила», Берлин, Штаатсопер, Д. Баренбойм)



Аушрине Стундите

Электра (Зальцбург, Варликовский/Гамбург, Д. Черняков), Регана («Лир» Раймана, Баварская Опера, К. Марталер)



Аня Хартерос

Изольда («Тристан и Изольда», Баварская Опера, К. Петренко, К. Варликовский)

Лучший зарубежный певец

Кристоф Дюмо

Полинессо («Ариодант» Генделя, Большой театр, Д. Капуана, Д. Олден)



Йонас Кауфман

Парсифаль (Венская Опера, Ф. Жордан, К. Серебренников), Тристан («Тристан и Изольда», Баварская Опера, К. Петренко, К. Варликовский)



Михаэль Фолле

Ганс Сакс («Нюрнбергские майстерзингеры», Байройт, Ф. Жордан, Б. Коски), Джек Рэнс («Девушка с Запада», Берлин, Штаатсопер, А. Паппано)



В жюри премии Casta Diva входят Екатерина Бирюкова, Марина Гайкович, Ирина Муравьева, Нора Потапова, Елена Третьякова (председатель), Сергей Ходнев.

Лаураеты премии будут объявлены 27 марта, торжественная церемония и концерт лауреатов и номинантов премии состоятся в Большом театре России 25 сентября.







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