Глава СПЧ Фадеев: Нужно ставить вопрос о блокировке Facebook

© Валерий Фадеев / Facebook

Сегодня, 28 февраля, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев допустил возможность блокировки социальной сети Facebook.

Валерий Фадеев заявил ТАСС, что некоторые цифровые платформы, в первую очередь Facebook, занимают пристрастную позицию: «С одной стороны, блокируются аккаунты публичных лиц, которые обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса в предыдущие годы, с другой стороны, в ленте Facebook появляется значительное число платных, "продвигаемых" публикаций от разных сообществ, где демонстрируется шокирующий контент в сочетании с агрессивными призывами».

Есть доказательства того, добавил глава СПЧ, что часть этого контента недостоверна.

«Таких публикаций насчитывается уже свыше полутора миллиона, и если администрация Facebook не хочет по требованию российских властей пресекать их распространение, значит, нужно ставить вопрос о блокировке этой сети в России по крайней мере на период проведения специальной операции. Это не вопрос свободы слова — это вопрос нарушений права человека на получение правдивой, достоверной информации. Мы могли бы усилить работу в части объяснения замысла этой операции», — сказал Фадеев.

Также сегодня стало известно, что Facebook принимает меры для защиты своих российских пользователей. Как сообщает The Village, у них скроют списки друзей, как это уже было сделано для пользователей из Украины. Кроме того, Facebook призывает пользователей заблокировать свои профили, чтобы люди, не входящие в списки друзей, не могли видеть публикации и комментарии владельцев.

В соцсети Instagram, принадлежащей, как и Facebook, компании Meta, пользователям разослали напоминания о настройках безопасности.

По данным на ноябрь 2021 года, на территории России было зарегистрировано около 70 млн пользователей Facebook.







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