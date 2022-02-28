Германия потребовала от Третьяковки досрочно закрыть выставку «Многообразие. Единство»

Сегодня, 28 февраля, Германия обратилась к Государственной Третьяковской галерее (ГТГ) с требованием досрочно закрыть выставку «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж».

Об этом сообщает телеграм-канал «Медузы»*.

Выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж» должна продлиться до 13 марта.

Она открылась в Западном крыле Новой Третьяковки 23 ноября и проводится в рамках Года Германии в России 2020/2021 при поддержке посольства Германии в Москве. В экспозицию вошли около 200 работ европейских художников, живущих в разных странах.

По словам организаторов, выставка «демонстрирует жизненную силу и многообразие современного европейского искусства с момента падения Железного занавеса до наших дней и подчеркивает значимость межкультурного диалога во времена политической неопределенности».

«Организаторы выставки задаются вопросами свободы, достоинства, демократии и уважения и рассматривают исторически значимые и современные темы: политическое и личное самосознание, миграция, (внутренний) ландшафт, свобода и равенство полов, национальность и территориальность, геополитические и социальные конфликты», — говорится в описании выставки.

Среди участников выставки Эйя-Лииза Ахтила, Герхард Рихтер, Моника Бонвичини, Олафур Элиассон, Мона Хатум, Илья Кабаков, Алисия Кваде, Роман Ондак, Вольфганг Тильманс, Кристиан Болтански, Ансельм Кифер, Эрвин Вурм, Нил Ялтер и арт-группа Slavs and Tatars.

Кураторский комитет выставки возглавляют генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова и председатель Фонда искусства и культуры (Бонн) Вальтер Смерлинг.



* Внесена Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента







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