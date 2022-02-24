«Москино» увольняет директора кинотеатров из-за антивоенной позиции

Нет войне
От редакции COLTA.RU24 февраля 20229525
Сегодня, 26 февраля, стало известно, что руководство сети «Москино» вынуждает уволиться директора кинотеатров «Москино Полет» и «Москино Звезда» Екатерину Долинину, подписавшую письмо работников культуры против войны в Украине.
Как сообщает телеграм проекта Cinemaholics, Екатерину Долинину попросили написать заявление по собственному желанию.
«В связи с этим наш проект прекращает любое сотрудничество с сетью "Москино", — говорится в сообщении Cinemaholics. — С 24 февраля наша позиция не изменилась. Мы против войны, мы против тех, кто ее развязал, и против того, чтобы людей ограничивали в выражении их гражданской позиции».
Екатерина Долинина подписала открытое письмо российских работников культуры и искусства — художников, кураторов, архитекторов, критиков, искусствоведов, арт-менеджеров — против войны с Украиной. На 19:30 мск 26 февраля под письмом стоит около 4600 подписей.
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