Психоаналитики проведут международный онлайн-форум «Почему война?»

© Психоанализ в России / Psychoanalyse en Russie / Facebook

26 февраля на платформе Zoom состоится форум психоаналитиков из разных стран, участники которого будут искать ответ на вопрос «Почему война?», продолжая разговор, начатый Эйнштейном и Фрейдом.

Начало в 18:00 мск (17:00 по киевскому времени, 16:00 по парижскому времени), ссылка на YouTube-трансляцию появится на сайте «Психоанализ — Лакан в Москве». Там же опубликовано сообщение организаторов форума, в котором, в частности, говорится:

«Буквально накануне катастрофы, оказавшейся впоследствии мировой войной, когда еще казалось, что разум способен остановить безумие, Альберт Эйнштейн пишет Фрейду письмо, предлагая поразмышлять о причинах войн и возможностях их предотвращать.

Мы находимся в похожей ситуации, правда уже опаздываем, и беда пришла. Что можем сделать мы, психоаналитики, привыкшие работать в своих тихих кабинетах? Точно не оставаться в стороне, точно не быть в заложниках чужих решений и безысходности. Мы можем говорить и думать, и, делая это, наводить мосты тогда, когда вместо человеческих голосов звучат взрывы.

Итак, мы, психоаналитики Москвы и Киева, решили провести конференцию по следам переписки Эйнштейна и Фрейда "Почему война?", но говоря об актуальности. На наше приглашение ответили коллеги-психоаналитики из Европы».

На странице сообщества «Психоанализ в России / Psychoanalyse en Russie» в фейсбуке сообщается, что желающие выступить на форуме могут присылать заявки на адрес inga.metreveli@gmail.com.







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