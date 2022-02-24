Психоаналитики проведут международный онлайн-форум «Почему война?»

Нет войне
От редакции COLTA.RU24 февраля 20226966
26 февраля на платформе Zoom состоится форум психоаналитиков из разных стран, участники которого будут искать ответ на вопрос «Почему война?», продолжая разговор, начатый Эйнштейном и Фрейдом.
Начало в 18:00 мск (17:00 по киевскому времени, 16:00 по парижскому времени), ссылка на YouTube-трансляцию появится на сайте «Психоанализ — Лакан в Москве». Там же опубликовано сообщение организаторов форума, в котором, в частности, говорится:
«Буквально накануне катастрофы, оказавшейся впоследствии мировой войной, когда еще казалось, что разум способен остановить безумие, Альберт Эйнштейн пишет Фрейду письмо, предлагая поразмышлять о причинах войн и возможностях их предотвращать.
Мы находимся в похожей ситуации, правда уже опаздываем, и беда пришла. Что можем сделать мы, психоаналитики, привыкшие работать в своих тихих кабинетах? Точно не оставаться в стороне, точно не быть в заложниках чужих решений и безысходности. Мы можем говорить и думать, и, делая это, наводить мосты тогда, когда вместо человеческих голосов звучат взрывы.
Итак, мы, психоаналитики Москвы и Киева, решили провести конференцию по следам переписки Эйнштейна и Фрейда "Почему война?", но говоря об актуальности. На наше приглашение ответили коллеги-психоаналитики из Европы».
На странице сообщества «Психоанализ в России / Psychoanalyse en Russie» в фейсбуке сообщается, что желающие выступить на форуме могут присылать заявки на адрес inga.metreveli@gmail.com.
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