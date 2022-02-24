Владимир Юровский продирижирует гимном Украины в Берлине

Нет войне
От редакции COLTA.RU24 февраля 20226971
В ближайшие выходные Симфонический оркестр Берлинского радио под управлением Владимира Юровского вместо «Славянского марша» Чайковского, который ранее был заявлен в программе, исполнит гимн Украины «Ще не вмерла Україна» на мелодию композитора Михаила Вербицкого и его Симфоническую увертюру №1.
Об изменениях в программах концертов оркестра со ссылкой на дирижера сообщает журнал «Музыкальная жизнь».
Он также приводит комментарий Владимира Юровского:
«До последнего момента я не считал возможным начало военной агрессии Российской Федерации против Украины. Я глубоко возмущен этим поступком, но и крайне опечален, поскольку связан с обеими странами историей своей семьи. Я надеюсь, что мир будет в кратчайшие сроки восстановлен. Внося изменения в программу наших концертов в эти выходные, мы хотим выразить солидарность с народом Украины».
На концертах Симфонического оркестра Берлинского радио 26 и 27 февраля, которые пройдут с участием виолончелиста Альбана Гебхардта, также прозвучат виолончельные концерты Антона Рубинштейна и Дмитрия Смирнова и Пятая симфония Чайковского.
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