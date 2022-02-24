В Москве задержали и избили Григория Юдина

© Московская высшая школа социальных и экономических наук

Сотрудники московской полиции задержали философа и социолога Григория Юдина. При задержании он был избит.

Об этом сообщила в своем фейсбуке поэтесса и активистка Дарья Серенко.

Около 21:30 мск она написала, что Григорий Юдин «доставлен без сознания в ОВД Южное Медведково. Скорая не едет».

Позже политик Юлия Галямина сообщила, что его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского с подозрением на сотрясение мозга.

Григорий Юдин — кандидат философских наук, профессор, научный руководитель программы «Политическая философия» МВШСЭН, старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований, доцент кафедры экономической социологии департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ.

Сегодня, 24 февраля, в день начала операции российской армии на территории Украины, по всему миру проходят антивоенные акции. В России, по данным «ОВД-Инфо»* на 22:25 мск, на этих акциях задержаны почти 1600 человек.

В Москве среди задержанных, в частности, оказались литературный критик и переводчик, редактор проекта «Полка» Варвара Бабицкая и поэт, переводчик и литературный критик Лев Оборин. Они находятся в ОВД Кунцево, к ним не пускают адвоката.



* Внесен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента







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