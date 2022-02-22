Начинается внеконкурсная программа «Золотой маски»

Сцена из спектакля «Город Эн» © Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола

23 февраля в Москве открывается «Маска плюс» – внеконкурсная программа фестиваля «Золотая маска». В проекте участвуют восемь спектаклей из Прокопьевска, Улан-Удэ, Уссурийска, Петербурга, Краснодара, Челябинска и Перми.

Об этом сообщает сайт «Золотой маски».

Откроет программу 23 февраля спектакль Прокопьевского драматического театра имени Ленинского комсомола «Город Эн» в постановке режиссера Артема Устинова по одноименному роману Леонида Добычина.

25 и 26 февраля на сцене «Под крышей» Театра имени Моссовета можно будет увидеть спектакль «Шатуны» театра-фестиваля «Балтийский дом» (Петербург), который поставил по книге Юрия Мамлеева молодой режиссер Роман Муромце.

Проза другого современного классика, Владимира Сорокина, стала отправной точки для спектакля-концерта «Первый субботник», созданного Владимиром Антиповым и петербургским независимым театром «Организмы» (23 и 24 февраля).

На пять дней театральной площадкой станет торговый центр «Метрополис». Там будет показан перформанс «33 сестры» пермской компании «немхат» в постановке режиссера Александра Шумилина.

Впервые в программе «Маска плюс» спектакль из Челябинска. Молодежный театр представит спектакль Ивана Миневцева «Я танцую как дебил» по пьесе Игоря Витренко.

В первый раз не только в «Маске плюс», но и в целом в программе фестиваля «Золотая Маска» представлен Театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской (Уссурийск). Московские зрители увидят спектакль «Каренин» режиссера Романа Габриа по пьесе Василия Сигрева и фрагментам романа Льва Толстого.

Из Улан-Удэ на «Маску плюс» приедет спектакль «Корея 03» Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева. Завершит программу плюс» 3 марта спектакль «Серая радуга» независимого «Одного театра» (Краснодар). Режиссер и автор текста — Николай Русский.

После показов спектаклей пройдут обсуждения с авторами постановок и артистами. Также в программе «Маска плюс» серия дискуссий в Электротеатре Станиславский: «Свидетельство о свидетелях» (23 февраля), «Город извне и изнутри» (26 февраля) и «Новый национальный театр без экзотики и колониализма» (1 марта).







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU