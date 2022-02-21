 
14:53 21 февраля 2022Новости
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Второй британско-российский форум пройдет в Москве

News_detailed_picture© British Council

С 1 по 6 марта Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москве проведет Второй британско-российский форум UK-Russia Creative Bridge. Он будет посвящен креативной экономике, его главными темами станут устойчивость, цифровые технологии и перемены.

Зарегистриоваться для участия в форуме и подписаться на новости о его программе можно здесь.

Какую роль креативная экономика может сыграть для мира после пандемии? Какие трансформации сейчас переживает креативная экономика? Как пандемия создала новые методы работы в креативной экономике? Этим вопросам будут посвящены семинары и сессии форума.

Ведущие форума — Джон Ньюбигин, научный сотрудник Голдсмитс-колледжа Лондонского университета и Клэр Доэрти, креативный директор проекта GALWAD под руководством Национального театра Уэльса.

В профессиональной программе примут участие британские и российские специалисты, в том числе:

  • Элисон Тикелл, генеральный директор Julie’s Bicycle
  • Джо Твист, генеральный директор Британской ассоциации интерактивных развлечений, доктор наук, обладательница ордена Британской Империи
  • Хасан Бакши, директор стратегического центра по изучению творческих индустрий под руководством британского фонда NESTA Абдул Шайек, художественный руководитель и генеральный директор Tara Theatre - Екатерина Черкес-заде, директор Universal University
  • Екатерина Сачкова, директор агентства «Творческие индустрии», кандидат философских наук, магистр культурного менеджмента, юрист
  • Дарья Алексеева, основатель и руководитель фонда «Второе дыхание» и сети магазинов Charity Shop
  • Никита Нечаев — куратор исследований Garage Digital музея «Гараж»


В программе UK-Russia Creative Bridge воркшопы для культурных специалистов и открытые сессии. Обширный блок практических семинаров посвящен планированию и устойчивости проектов, адаптации к меняющимся условиям во время пандемии, а также экологической устойчивости. В перерывах между программами можно будет услышать кураторский плейлист Анны Мередит «Bumps Per Minute: 18 Studies for Dodgems» с композициями, специально отобранными для форума.

Кураторы форума:

  • Никола Тернер, директор компании NT Creative Arts, консультант в сфере искусства с 30-летним опытом, работавшая над проектами ACCELERATE для Британского Совета в Австралии и Cultural Skills Academy в Петербурге, Москве и Казани
  • Шан Прайм, ведущий научный сотрудник Голдсмитс-колледжа Лондонского университета


Программа:

  • 1-3 марта
    Трехдневная программа семинара «Пандемия и культура: как планировать работу организации для ее устойчивого развития»

  • 2 марта
    Семинар «Устойчивые практики: как культура может помочь в борьбе с изменениями климата»

  • 2 марта
    Семинар «Культурные площадки будущего: гибридный формат»

  • 4 марта
    12:00-18:00 — Публичная программа форума UK-Russia Creative Bridge



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