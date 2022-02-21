Второй британско-российский форум пройдет в Москве

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С 1 по 6 марта Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москве проведет Второй британско-российский форум UK-Russia Creative Bridge. Он будет посвящен креативной экономике, его главными темами станут устойчивость, цифровые технологии и перемены.
Зарегистриоваться для участия в форуме и подписаться на новости о его программе можно здесь.
Какую роль креативная экономика может сыграть для мира после пандемии? Какие трансформации сейчас переживает креативная экономика? Как пандемия создала новые методы работы в креативной экономике? Этим вопросам будут посвящены семинары и сессии форума.
Ведущие форума — Джон Ньюбигин, научный сотрудник Голдсмитс-колледжа Лондонского университета и Клэр Доэрти, креативный директор проекта GALWAD под руководством Национального театра Уэльса.
В профессиональной программе примут участие британские и российские специалисты, в том числе:
В программе UK-Russia Creative Bridge воркшопы для культурных специалистов и открытые сессии. Обширный блок практических семинаров посвящен планированию и устойчивости проектов, адаптации к меняющимся условиям во время пандемии, а также экологической устойчивости. В перерывах между программами можно будет услышать кураторский плейлист Анны Мередит «Bumps Per Minute: 18 Studies for Dodgems» с композициями, специально отобранными для форума.
Кураторы форума:
Программа:
1-3 марта
Трехдневная программа семинара «Пандемия и культура: как планировать работу организации для ее устойчивого развития»
2 марта
Семинар «Устойчивые практики: как культура может помочь в борьбе с изменениями климата»
2 марта
Семинар «Культурные площадки будущего: гибридный формат»
4 марта
12:00-18:00 — Публичная программа форума UK-Russia Creative Bridge
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