Второй британско-российский форум пройдет в Москве

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С 1 по 6 марта Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москве проведет Второй британско-российский форум UK-Russia Creative Bridge. Он будет посвящен креативной экономике, его главными темами станут устойчивость, цифровые технологии и перемены.

Зарегистриоваться для участия в форуме и подписаться на новости о его программе можно здесь.

Какую роль креативная экономика может сыграть для мира после пандемии? Какие трансформации сейчас переживает креативная экономика? Как пандемия создала новые методы работы в креативной экономике? Этим вопросам будут посвящены семинары и сессии форума.

Ведущие форума — Джон Ньюбигин, научный сотрудник Голдсмитс-колледжа Лондонского университета и Клэр Доэрти, креативный директор проекта GALWAD под руководством Национального театра Уэльса.

В профессиональной программе примут участие британские и российские специалисты, в том числе:

Элисон Тикелл, генеральный директор Julie’s Bicycle

Джо Твист, генеральный директор Британской ассоциации интерактивных развлечений, доктор наук, обладательница ордена Британской Империи

Хасан Бакши, директор стратегического центра по изучению творческих индустрий под руководством британского фонда NESTA Абдул Шайек, художественный руководитель и генеральный директор Tara Theatre - Екатерина Черкес-заде, директор Universal University

Екатерина Сачкова, директор агентства «Творческие индустрии», кандидат философских наук, магистр культурного менеджмента, юрист

Дарья Алексеева, основатель и руководитель фонда «Второе дыхание» и сети магазинов Charity Shop

Никита Нечаев — куратор исследований Garage Digital музея «Гараж»



В программе UK-Russia Creative Bridge воркшопы для культурных специалистов и открытые сессии. Обширный блок практических семинаров посвящен планированию и устойчивости проектов, адаптации к меняющимся условиям во время пандемии, а также экологической устойчивости. В перерывах между программами можно будет услышать кураторский плейлист Анны Мередит «Bumps Per Minute: 18 Studies for Dodgems» с композициями, специально отобранными для форума.

Кураторы форума:

Никола Тернер, директор компании NT Creative Arts, консультант в сфере искусства с 30-летним опытом, работавшая над проектами ACCELERATE для Британского Совета в Австралии и Cultural Skills Academy в Петербурге, Москве и Казани

Шан Прайм, ведущий научный сотрудник Голдсмитс-колледжа Лондонского университета



Программа:

1-3 марта

Трехдневная программа семинара «Пандемия и культура: как планировать работу организации для ее устойчивого развития»

2 марта

Семинар «Устойчивые практики: как культура может помочь в борьбе с изменениями климата»

2 марта

Семинар «Культурные площадки будущего: гибридный формат»

4 марта

12:00-18:00 — Публичная программа форума UK-Russia Creative Bridge







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