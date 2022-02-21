Умерла Юлия Туркина

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17 февраля в возрасте 100 лет умерла пианистка и педагог, народная артистка России Юлия Туркина.
Об этом сообщил ректорат Московской консерватории.
Юлия Андреевна Туркина родилась в 1921 году в Москве, окончила Центральную музыкальную школу при Московской консерватории (1940) и Московскую консерваторию (1947, класс профессора В.Н. Аргамакова).
Преподавательскую деятельность начала в Московском музыкальном училище имени М.М. Ипполитова-Иванова (класс фортепианного ансамбля, 1944–1954). С 1954 года преподавала на кафедре общего фортепиано Московской консерватории, с 2002 года вела межфакультетский курс фортепиано. Профессор Московской консерватории (1997). Проводила мастер-классы в России и США.
С 1937 по 1999 год Юлия Туркина выступала в составе фортепианного дуэта с сестрой Галиной. За эти годы дуэт дал более 6000 открытых концертов, принял участие в более чем 1000 выступлений на радио и телевидении. Фирмой «Мелодия» записаны 5 дисков-гигантов, в Золотой фонд Всесоюзного радио и телевидения включено более 80 сочинений в интерпретации дуэта. Фортепианный дуэт сестер Туркиных существовал 62 года — этот факт творческого долголетия занесен в Книгу рекордов Гиннеса (1999).
С 1947 года Юлия и Галина Туркины были солистками Московской филармонии, выступали в лучших залах Москвы, гастролировали во многих городах бывшего СССР, в США. Дуэт выступал с сольными программами, с камерными ансамблями и симфоническими оркестрами под управлением К. Кондрашина, К. Иванова, В. Дударовой, Н. Рахлина и других известных дирижеров, участвовал в международных фестивалях.
В концертный репертуар сестер Туркиных наряду с русской и западноевропейской музыкой были широко представлены произведения современных отечественных и зарубежных композиторов. Сестры были первыми исполнителями большого количества сочинений для фортепианного дуэта, а также сочинений, соединяющих дуэт с другими инструментами, певцами и оркестром.
Сестер Туркиных связывала творческая дружба с Д. Шостаковичем, А. Хачатуряном, А. Бабаджаняном, Р. Щедриным, А. Эшпаем, В. Власовым, В. Фере, Г. Окуневым, С. Евсеевым, Ю. Александровым, К. Сорокиным, Н. Пейко и другими композиторами, нередко посвящавшими им свои сочинения. Для них писали музыку зарубежные авторы — Дж. Эпплтон (США), К. Тасков (Болгария).
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